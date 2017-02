Salon de l'agriculture : 8 Français sur 10 ont une bonne image des agriculteurs mais jugent le métier difficile

87% des Français ont une bonne opinion des agriculteurs selon un sondage Odoxa pour Groupama réalisé à l'occasion du Salon de l'agriculture et publié jeudi. Mais pour 86% des sondés, ce métier peine à attirer car il est trop difficile.

Les agriculteurs ont la cote auprès des Français. Ils sont 87% a en avoir une bonne opinion selon un sondage Odoxa pour Groupama publié ce jeudi, à deux jours de l'ouverture au public du Salon international de l'agriculture, à Paris. Dans le détail, 25% des sondés ont une très bonne opinion des agriculteurs, et 62% une opinion assez bonne. Selon cette enquête, 12% des Français ont en revanche une mauvaise image de ce corps de métier, et 1% très mauvaise.

Un métier plus moderne mais trop difficile

Cette étude réalisée au mois de janvier par internet auprès d'un échantillon de 1006 Français, représentatif de la population et âgé de 18 ans et plus, révèle aussi que le métier d'agriculteur apparaît aujourd'hui comme une activité difficile. 86% des sondés jugent en effet que le métier peine à attirer parce qu'il est trop difficile. Dans le même temps, 61% des personnes interrogées pensent que l'agriculture attire de nouveaux profils en quête de terroir, de goût et de nature, et que le métier a su se moderniser (80%).

Les enjeux : respect de l'environnement et meilleures conditions de travail

Et comment les Français voient-ils l'avenir de l'agriculture ? Ils sont 56% a juger que c'est un atout très important pour le pays, principalement pour l'indépendance alimentaire (93%), pour l'industrie agroalimentaire et l'ensemble de l'économie (91%), et pour éviter la désertification de certaines zones rurales (91%). Pour les personnes interrogées, l'innovation dans l'agriculture doit avant tout permettre de développer de nouveaux modes de production pour mieux respecter l'environnement (56%) et améliorer les conditions de travail et le niveau de vie des agriculteurs (54%).

Quand à l'agriculteur de demain, il devra avoir deux qualités principales aux yeux des Français : une sensibilité à la préservation des écosystèmes (57%) et un engagement pour la défense des terroirs et la promotion du goût (52%).