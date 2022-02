Salon de l'agriculture : à Bouclans, Javeline compte bien faire la fierté du GAEC des Poignard

Elle a de grands yeux doux et affiche fièrement 850 kilos sur la balance. Javeline sera l'une des stars du Salon international de l'agriculture qui débute ce samedi à Paris. Cette vache de 9 ans qui a déjà eu six veaux fait partie des quarante montbéliardes sélectionnées (dont quatorze dans le Doubs) pour le concours de la race ce dimanche.

Elle a beaucoup de caractère" - Romain Poignard

Une grande fierté forcément pour les éleveurs du GAEC de Bouclans qui l'ont vu grandir, Christelle et Ghislain Poignard et leur fils Romain. C'est d'ailleurs le fiston qui la mènera sur le ring, ce qui ne sera pas forcément simple, même si la demoiselle a l'habitude des concours : "elle en déjà fait pas mal mais c'est une vache qui est compliquée à gérer, elle est très calme dans le troupeau mais a beaucoup de caractère quand on la déplace, elle n'aime pas trop voir le monde", confie Romain qui sait qu'il devra la tenir serrée ce dimanche.

Avec ses 850 kilos et son sacré caractère, Javeline n'est pas toujours facile à mener lors des concours. © Radio France - Dimitri Imbert

Mais peu importe après tout, si elle le fait devenir chèvre : "Pour nous c'est une première, _c'est un rêve qui se réalise_, ça fait plaisir de monter à Paris avec une vache. C'est le rêve de tout éleveur, on ne peut guère faire plus haut", confie ce grand gaillard de 26 ans qui va bichonner sa bête pour l'occasion. "Tout le monde s'en occupe, mais ma spécialité c'est la tonte et le lavage, pour le reste tout le monde participe".

Un départ à 3h du matin

Mais au fait, pourquoi Javeline ? Explication avec Christelle, la maman : "C'est moi qui l'ai choisi, ce nom, on fait toujours en sorte qu'il rime avec celui de la mère. C'était l'année des J et elle s'appelait Galantine". Christelle qui fera avec Ghislain le voyage dans la nuit de dimanche : "on va partir en bus à 3h du matin, pour arriver dans la matinée et la rassurer. _Le concours se finira vers 17h30_, ensuite retour à la maison, et debout le lendemain pour la traite. Les nuits vont être courtes, mais ce n'est que du bonheur, on ne pensera pas trop à la fatigue."

Pour elle et son mari, cette sélection en soi est déjà une récompense. Mais Romain le fiston se prend déjà à rêver à un prix, même s'il veut garder les pieds sur terre : "On en rêve, après ce sera compliqué." C'est donc dimanche en fin d'après midi qu'on saura si Javeline, du GAEC Poignard, parvient à toucher le coeur du jury. Elle partira pour le Salon avec une cinquantaine d'autres bêtes (vaches et chevaux) de Vercel jeudi soir.