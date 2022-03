Salon de l'agriculture : à l'entrainement avec Gitan des Palles, cheval comtois engagé au concours général

Le salon de l'agriculture revient du 26 février au 6 mars 2022, deux ans après la dernière édition. C'est le retour du public dans les allées, et celui du concours général. France Bleu Belfort-Montbéliard a suivi l'entrainement d'un cheval de trait comtois engagé au concours, les 5 et 6 mars.

Gitan des Palles attend patiemment de commencer l'entrainement. Ce trait comtois, âgé de 6 ans, travaille en vue du concours général du salon de l'agriculture, qui se déroule au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, du 26 février au 6 mars 2022. Le salon signe son retour après deux ans d'absence. Quant à Gitan des Palles, ce sera son premier concours général, après sa sélection au niveau régional parmi d'autres chevaux de trait comtois.

Un entrainement tous les deux jours, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente

En début d'après-midi, Jean-Noël Boiteux, le propriétaire de Gitan des Palles, extirpe son cheval du box pour le préparer à l'entrainement. "Ça s'appelle la sous-ventrière, il y a des réglages qui se font. Ça ne doit jamais être trop tendu pour ne pas faire mal au cheval", raconte le retraité en triturant les lanières de cuir qu'il est en train d'attacher au cheval. Il accroche ensuite une trainée à l'arrière du trait comtois. C'est ce qui va permettre au cheval de s'exercer aux différentes épreuves auxquelles il sera confronté les 5 et 6 mars prochain.

Reportage avec Jean-Noël et Martine, à l'entrainement avec Gitan des Palles. Copier

La difficulté, c'est de reproduire ce qu'il fait à l'entrainement, dans le contexte d'un concours - Martine entraine Gitan des Palles

Plusieurs épreuves sont prévues : "la première épreuve, c'est l'épreuve de travail. Il doit faire un cercle de 10 mètres de diamètre dans un couloir avec des cônes et des boules dessus. Le but c'est de faire son cercle le plus rapidement possible dans toucher les cônes sinon il y a une pénalité", explique Martine, la femme de Jean-Noël. A quelques mètres le cheval marche dans la boue, tiré par son entraineur. Il l'alpague, le guide, parfois est plus directif, histoire d'être vraiment prêt pour le concours.

Gitan des Palles : ce cheval de trait comtois ira au concours général du salon de l'agriculture. © Radio France - Cédric Hermel

La fierté d'emmener son cheval au Salon de l'Agriculture

Le couple de Doubistes se prépare avec d'autant plus d'acharnement que ce sera la première fois qu'ils emmèneront un de leurs chevaux au salon de l'agriculture. "C'est une fierté, ça faisait longtemps que je voulais y aller, sourit Jean-Noël, on se bat pour y aller parce qu'il y a un concours et là on est contents. Contents de pouvoir représenter la race comtoise parce qu'on est d'ici, et puis qu'on est un peu chauvins. On ne représente pas que notre ferme, il y aussi le pays de Montbéliard, et toute la Franche-Comté. On fera tout pour ça."