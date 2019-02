Salon de l'agriculture à Paris : Emmanuel Macron évoque dans son discours Créances, son maire et la carotte

Par Katia Lautrou, France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Bain de foule pour Emmanuel Macron au salon de l'agriculture à Paris. Le chef de l'état qui ce samedi matin a prononcé un discours d'une heure et demie devant 500 jeunes de toute l'Europe et qui a évoqué Créances, son maire et la filière carotte.