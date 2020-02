Salon de l'agriculture : comment la Bretagne est-elle représentée ?

Ça va sentir le foin et les bons produits du terroir pendant neufs jours au parc des expositions de la porte de Versailles. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi 22 février. 700.000 visiteurs sont attendus dans les différents halls. L'occasion pour les régions françaises de faire valoir leurs plus beaux atouts. La Bretagne compte bien briller elle aussi.

Cette année encore, le stand "Terres et Mers de Bretagne" sera installé dans le Hall 3 non loin des régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côtes-d'Azur. Tout au long de la semaine, de nombreuses animations attendent les visiteurs. Chaque jour, les sonneurs de la Mission Bretonne les inviteront à la danse. Le Bagad Pariz viendra aussi animer le stand.

De nombreuses animations sont organisées toute la semaine : découverte de la gelée de foin de l'EARL de la Cavalerie, de la vanille et du curcuma de la ferme Saint-Daniel de Vildé-Guingalan dans les Côtes-d'Armor. Ce sera aussi l'occasion de déguster des recettes à base de blé noir ou d'oignon de Roscoff. Le réseau Bienvenue à la ferme invitera le public à découvrir comment moins gaspiller de nourriture. Deux maîtres crêpiers viendront cuisiner crêpes et galettes tandis que le chef Sébastien Henry du restaurant "Le Kreisker" à Plomodiern cuisniera sa breizh'pizza et son kouign amann au blé noir. Les produits de la mer ne sont pas oubliés avec le concours d'écaillers bretons le jeudi 27 février. Enfin les pêcheurs donnent rendez-vous aux visiteurs à la criée pour leur faire découvrir les produits de la pêche bretonne.

Au total, 20 exposants seront présents sur le village Terres et Mers pour faire découvrir cidre, bière, glaces, biscuits, fromages, huîtres, légumes ou encore charcuterie. 160 entreprises de la région participent au concours général et espèrent décrocher une médaille, synonyme de coup de pouce pour les ventes de l'année.

Le salon de l'agriculture ne serait rien sans ses animaux. Cette année 130 animaux bretons issus de 100 élevages sont inscrits aux finales du concours général : 75 vaches, veaux et taureaux, sept moutons et brebis, 11 chevaux et juments et 37 chiens.

Pratique : du 22 février au 1er mars - Paris Expo Porte de Versailles - De 9h à 19h - Tarif plein : 15 euros.