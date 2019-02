Salon de l'agriculture : de la bière sarladaise Porte de Versailles

Sarlat-la-Canéda, France

La Brasserie artisanale de Sarlat repart ce jeudi au salon de l'agriculture. Pour la deuxième année consécutive, Xavier Gombert, l'un de ses co-gérants repart avec, cette fois, une centaine de fûts pour faire goûter aux parisiens et aux visiteurs du salon Porte de Versailles, les sept bières élaborées à Sarlat. L'aventure a démarré voilà trois ans à Vézac, mais depuis un peu plus d'un mois, la brasserie a investi de nouveaux locaux, derrière le stade Madrazès à Sarlat. L’entrepôt de 720 mètres carré abrite dix cuves de fermentation dont deux de 5000 litres.

Les cuves de la Brasserie artisanale de Sarlat © Radio France - Valérie Déjean

La Brasserie artisanale de Sarlat a été créé par deux amateurs de bière; Jean Yves Fauste ancien champion du monde de parapente et Xavier Gombert ingénieur agronome. En 2018, la brasserie a produit quelques 1300 hectolitres de bière soit 400 000 bouteilles de 33 centilitres. Elle propose sept types de bière, de la blonde, de la blanche, de l ambrée pour les plus classiques mais aussi d'autres saveurs plus originales comme cette bière à la liqueur de noix destinée à un public plus féminin. Toutes seront proposées à la dégustation dès la fin de la semaine Porte de Versailles .

Il faut une clientèle qui boive de la bière toute l'année

Xavier Gombert espère trouver à Paris de nouveaux consommateurs. "On part à la conquête de la capitale parce qu'on a besoin de développer l'activité commerciale ors saison. On travaille beaucoup sur le sarladais en juin, juillet , août et septembre mais les autres mois on a une activité commerciale qui est bien moins élevée donc _on essaie de désaisonnaliser notre activité."_Toute l'année, la bière est en vente dans la grande distribution sous l’appellation "le fût sarladais" et dans les magasins et les bars sous l'appellation brassée 24. Et c'est Axel Monteil, jeune titulaire d'un DUT de génie chimique qui la brasse et qui l'imagine, comme un vigneron élève son vin. "Tout à fait! Il existe plein de types de bières différentes en fonction du malt qu'on utilise, de la torréfaction, des ingrédients que l'on peut rajouter dedans, des épices et des houblons qui vont apporter du gout à la bière et de l'amertume." Et pour ancrer encore plus la bière sarladaise dans le terroir, la brasserie artisanale sarladaise a confié à un agriculteur de Beynac le soin de produire de l'orge sur deux hectares qui fournira le malt des futures Brassées 24.