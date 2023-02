Salon de l'agriculture : découvrez la vache égérie des Hauts-de-France

Elle s'appelle Régate Leg, elle a 2 ans et demi et pèse près de 700 kilos. Cette vache de race blanc-bleu, originaire de Morbecque dans les Flandres, a été désignée comme égérie des Hauts-de-France au Salon de l'agriculture, qui se tient du 25 février au 5 mars à Paris.

En plus de porter les couleurs de notre région, cette génisse va également participer au concours général agricole - en catégorie bovin de race allaitante - prévu le jeudi 2 mars. Lors de cette compétition, sa musculature, son pelage, ou encore sa manière de se déplacer vont être passés au crible.

Lavée et promenée tous les jours

Alors pour que Régate Leg soit fin prête, ses propriétaires Jérémie et Tiphaine Legghe - qui élèvent au total 120 bêtes dans leur ferme - la chouchoute comme il se doit. En vue du concours, cette vache au poil blanc taché de noir a ainsi été tondue et elle est lavée tous les jours

Tiphaine et Jérémie Legghe chouchoutent leur vache en vue du concours. © Radio France - Hélène Fromenty

Elle a aussi droit à un régime spécial à base de 20 kilos d'herbe par jour et d'un ajout de grains, comme de l'épeautre et du maïs. "On la dorlote pour qu'elle ait le plus beau poil et la plus belle masse musculaire. Il faut la mettre en valeur pour qu'elle soit la plus belle des concurrentes !" assure Jérémie Legghe.

L'éleveur promène aussi Régate Leg au quotidien pour l'habituer à être attachée et la préparer à défiler dans le ring du salon, devant la foule et sans stress. "Elle a déjà l'habitude car elle a gagné deux premiers prix, à la foire de Steenvoorde, et à Terre en fête à Arras. Mais à Paris, c'est bruyant, il y a du monde et on passe près du public, donc on ne peut pas emmener une bête nerveuse."

Mettre en valeur le troupeau

A l'approche du jour J, forcément Jérémie Legghe rêve d'une médaille pour sa génisse, même si le plus important reste de se rendre au salon. "On est évidemment contents quand on peut aller à Paris avec une vache, reprend l'éleveur. C'est énormément de travail de préparation, ça nous coûte plus que ça nous rapporte, mais ça met en avant notre élevage, donc c'est une belle récompense pour nous et pour notre troupeau".

Il y a 120 bêtes au total dans le ferme des Legghe. © Radio France - Hélène Fromenty

En 2022, quelque 1.446 éleveurs ont présenté 2.380 animaux au concours général agricole du salon de l'agriculture à Paris. Des vaches et des veaux, mais aussi des moutons, des brebis, des chevaux, des porcs, des ânes ou encore des chiens.