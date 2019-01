Salon de l'agriculture : dégustation en Champagne avant d'aller concourir pour une médaille

Épernay, France

La présélection des vins de Champagne qui vont tenter de décrocher une médaille au prochain Salon de l'agriculture à Paris a débuté mardi 22 janvier à Epernay, dans les locaux du Syndicat général des vignerons (SGV). Quatre jours de dégustation au total, pour choisir parmi les 403 échantillons déposés par des vignerons de Champagne pour le Concours général agricole.

Au maximum, 60% des échantillons présélectionnés

"Chaque table a des vins différents, qu'on soit sur des brut sans année, des assemblages, des millésimés, des rosé...", explique Hervé Sanchez, référent du concours général des vins de Champagne. Sur les 403 échantillons proposés par des vignerons de Champagne, ce sont au maximum 60 % d'entre eux qui vont être présélectionnés ici avant la sélection finale à Paris. "Sur les 60% à Paris, seront sélectionnés au maximum 50%, ce qui laisse un choix énorme : un vin qui pourrait être limite en présélection, on peut lui laisser une seconde chance", ajoute Hervé Sanchez.

12 vins dégustés par personne maximum

Dans le jury de présélection il y a des professionnels -oenologues, cavistes, et même vignerons-. Et puis ce qu'on peut appeler des amateurs ou "consommateurs avertis". "Donc ça se passe comme ça, 2 professionnels et puis un consommateur averti... et moi j'adore porter le produit, le défendre même jusqu'à Paris mais là malheureusement on est un peu déçus par ce qui nous est proposé", confie l'une d'elles, en pleine dégustation de coteaux champenois.

A une autre table de dégustation, Jérôme Labbé a lui la double casquette, oenologue et vigneron. Et il juge d'autant plus difficile la présélection des vins de Champagne : "Moi en tant que vigneron je sais que c'est le travail d'une année entière et même parfois de plusieurs années... et c'est pas forcément évident d'éliminer des choses mais on va essayer de garder que le meilleur !".

Médailles d'or, d'argent ou de bronze

Les dégustations se poursuivent ce vendredi 25 janvier dans les locaux du Syndicat général des vignerons (SGV). Le Salon de l'agriculture à Paris aura lieu du 23 février au 3 mars. Et la finale du Concours général agricole pour les vins de Champagne et de Lorraine est programmée le 24 février.