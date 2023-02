Salon de l'agriculture : des champignons de l'Orne à l'honneur du Pavillon Normandie

C'est une toute jeune et toute petite ferme, mais elle pourra se présenter aux milliers de visiteurs du Salon International de l'agriculture, dont l'édition 2023 a démarré samedi, Porte de Versailles à Paris. Audrey Chevreau, productrice de champignons à Lougé-sur-Maire près d'Argentan, est invitée par le département de l'Orne au Pavillon Normandie, inauguré ce lundi.

ⓘ Publicité

Audrey Chevreau a installé sa champignonnière à Lougé-sur-Maire il y a seulement six mois, et elle ne s'attendait pas à recevoir une invitation pour le Salon de l'agriculture : "j'étais impressionnée tout simplement", sourit-elle.

Des shiitakes, champignons asiatiques de plus en plus demandés en France. © Radio France - Lila Lefebvre

Car sa production est encore modeste, 20 kilos de champignons par semaine. Elle fait pousser des pleurotes et des shiitakes, mais pas dans une cave, la jeune agricultrice a choisi une tente réfrigérée et humidifiée. "On a voulu commencer petit pour voir si le projet était viable, explique-t-elle. Si ça marche, on construira une champignonnière en dur."

Aujourd'hui, elle ne dégage pas de revenus de sa toute jeune production, vendue essentiellement sur des marchés et en vente directe. Mais Audrey Chevreau espère passer à 30 kilos de champignons par semaine d'ici la fin de l'année, et à 60 l'an prochain, ce qui lui permettrait de toucher un salaire.