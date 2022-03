Salon de l'Agriculture : des étudiants du lycée agricole de Laval aident les éleveurs dans la salle de traite

De nombreux Mayennais participent au Salon de l'Agriculture à Paris : il y a les éleveurs et les producteurs bien sûr, des visiteurs également mais des élèves de l'Agricampus de Laval sont aussi présents dans les coulisses de cette fête du monde agricole. Ils font un travail de l'ombre, moins connu au Salon, qui leur permet d'apprendre plus rapidement qu'avec un cours théorique. Huit étudiants en BTS travaillent par exemple dans la salle de traite installée Pavillon 1 pour assister les éleveurs.

Une expérience "incroyable"

Solène Martin et Myriam Dahbi sont arrivées jeudi 24 février et vont repartir en Mayenne dimanche 6 mars avec des étoiles dans les yeux. "C'est quand même assez incroyable de travailler dans une salle de traite qui a été totalement reconstituée avec des vaches d'exception parce qu'elles sont à Paris, ce sont de belles bêtes de concours, donc c'est vraiment incroyable", se réjouit Myriam Dahbi.

L'étudiante de 19 ans a rapidement pris ses marques dans la salle de traite. Lorsqu'un éleveur arrive avec sa vache, elle lui demande si sa vache est sous antibiotiques : cela détermine l'emplacement de la traite. Il faut ensuite entrer le numéro de la vache dans un boîtier, pour que le lait soit identifié après la traite et donc que les éleveurs soient rémunérés.

Les étudiantes de l'Agricampus de Laval réalisent dans un troisième temps un test avec un réactif sur le lait de la vache. Il ne faut pas qu'il soit visqueux. "On va faire un test pour savoir s'il y a une inflammation. On appelle ça des tests CMT pour savoir s'il une inflammation de la mamelle et une augmentation du nombre de cellules dans le lait ou pas", décrit Myriam Dahbi. Comme elle, Solène Martin, une autre étudiante en BTS au lycée agricole de Laval, approfondit ses connaissances en salle de traite. "Pendant que les vaches sont branchées, on peut discuter avec les éleveurs, on peut rencontrer plein de gens donc c'est vraiment une opportunité de fou", affirme Solène Martin. Cette expérience au Salon de l'Agriculture lui a également appris à être plus résistante à la fatigue : "C'est un rythme assez dur et ça nous apprend aussi à prendre sur soi", souligne l'étudiante de 18 ans, qui connaissait déjà le Salon mais côté visiteurs.

"On nous a proposé ce genre de mission parce qu'on a une certaine capacité à s'adapter et à changer d'environnement : on arrive ici, on ne l'a jamais fait, on n'a jamais vu ce genre d'installation et on doit être opérationnels dès le premier jour parce que les éleveurs comptent sur nous", ajoute Myriam Dahbi.

Ces deux étudiantes apprécient également de pouvoir échanger sur la traite avec les visiteurs. De nombreux curieux se massent en effet derrière les barrières qui entourent la salle de traite. "Ils sont émerveillés de voir ce genre de situation parce qu'ils ne sont pas confrontés aux vaches, à la traite. Ils nous posent des questions : où va le lait ? Qu'est ce qu'on fait comme test? Qu'est-ce qu'on leur met sur les mamelles à la fin de la traite? On participe à l'information collective et je trouve ça super", se réjouit Myriam Dahbi.

L'expérience des étudiants stagiaires, en salle de traite, se termine dimanche 6 mars en fin de journée. Il n'y aura pas de répit pour ces élèves en BTS production animale puisqu'ils vont reprendre les cours dès lundi 7 mars au lycée agricole de Laval.