Salon de l'agriculture : des exploitants de Haute-Garonne réclament de l'éthique dans le bio

Les conversions d'exploitations agricoles en bio explosent dans la région Occitanie : + 27% depuis deux ans. Mais la Fédération régionale des agriculteurs biologiques qui couvre la partie Midi-Pyrénéenne de la nouvelle région s'inquiètent d'un "effet d'aubaine" qui dévoie l'éthique du bio.

Aujourd'hui la région Occitanie est devenue la 2è région agricole derrière la Nouvelle Aquitaine et la première en surface convertie au biologique. Laurent Clavié, président d'Erables 31 (groupement de producteurs bio de Haute-Garonne) et administrateur de la FRAB (la Fédération régionale de l'agriculture bio) : "historiquement parlant des départements comme le Gers sont partis sur le bio depuis parfois 20 ans. De petites unités qui ont de la visibilité sur les prix de vente et mettent en avant un mode de productions plébiscitées par les clients ou les gens de la métropole qui a un gros intérêt pour nous, il y a un gros potentiel. Cette filière s'est structurée autour de groupement de producteurs comme Erables 31... Tout cela a lancé la machine du bio!"

RÉECOUTER Laurent Clavié président de l'Erables 31 invité de France Bleu Toulouse Partager le son sur : Copier

Bio sincères et bio pas sincères?

Oui mais voilà, aujourd'hui la FRAB ou Erables 31 sont inquiets. Laurent Clavié explique : "On a des conversions qui sont plus des reports par opportunisme, pour avoir accès aux aides qui permettent à l'agriculteur de vivre le temps de la conversion puisque dans les trois premières années vous allez commercialiser des produits avec des rendements moindres mais sans l'appellation bio. Il peut y avoir un mauvais calibrage ou un dévoiement de cette subvention et on va manger l'enveloppe rapidement et mettre tout le monde dans la difficulté". Les "historiques du bio" qui sont passés au bio depuis plus de 20 ans sont des gens qui ont mis en avant une redynamisation du territoire rural, une qualité des échanges sociaux.

"Aujourd'hui il est illusoire de se dire que le passage en bio c'est simplement une production conventionnelle sans produits chimiques. Ca va beaucoup plus loin que ça". Laurent Clavié, président d'Erables 31

"Vache à lait" de la grande distribution

La filière veut mettre de l'éthique dans tout cela. "Il est important qu'il y ait une explication du prix, de la démarche, ne pas vouloir des fruits hors saison, martèle Laurent Clavié. On peut trouver des tomates bio dans la grande distribution toute l'année. Le Bio aujourd'hui c'est la vache à lait de la grande distribution où il y a une croissance à 2 chiffres c'est la raison sur laquelle aujourd'hui on est pas pour ce bio-là". La FRAB comme la confédération paysanne qui mènera des actions de communication au salon de l'agriculture militent pour une agriculture biologique locale qui préserve et redynamise le territoire métropolitain ou rural.