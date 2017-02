Salon de l’agriculture : des Mosellans misent sur la vente directe pour s’en sortir

Le made in Moselle s’affiche au salon de l'agriculture à Paris, du 25 février au 5 mars. Une trentaine de producteurs labellisés "mangeons mosellan" participent à cette grande messe du monde agricole. Pour eux, la vente en circuit court est un modèle qui leur permet de vivre.

Des viticulteurs, des fromagers, des apiculteurs, des producteurs laitiers et fruitiers présentent leur production mosellane au salon de l’agriculture de paris, du 25 février au 5 mars. Pour tenter d’echapper à la crise agricole, la diversification et les circuits courts offrent des débouchés. Sur les 3.500 exploitations agricoles en Moselle, un peu plus de 500, soit 15% d'entre-elles, transforment et commercialisent elles-mêmes une partie de leur production, donc sans intermédiaire.

On travaille pour obtenir un label rouge en Moselle sur un poulet fermier. C’est ça la valeur ajoutée de l’agriculture mosellane - Antoine Henrion, président de la chambre d'agriculture de Moselle

Illustration à Zilling, près de Phalsbourg, avec Esther et Jacky Will. Ils élèvent une soixantaine de vaches laitières. Ils se sont lancés dans la fabrication de beurres, crèmes ou fromage il y a deux ans. C'était d'abord pour Jacky une nécessité économique, 10% de la production de lait est donc transformée et vendue aujourd'hui par Esther. Le couple a obtenu le label "mangeons mosellan" du conseil départemental.

Portrait de Julien Frizon, créateur de "l'Abeille de Lorraine", à Yutz, il est apiculteur et pompier professionnel.

