Salon de l'agriculture : des Parisiens prêts à s'installer dans le Limousin ?

Des gâteaux creusois, du foie gras de Haute-Vienne ou encore des saucissons et des miels de Corrèze... Les visiteurs du Salon de l'agriculture ont les papilles qui frétillent à l'approche des produits du Limousin. Pour l'édition 2023, la Creuse et la Corrèze ont investi afin d'avoir leur propre stand et se démarquer de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Le but : attirer les touristes, voire de nouveaux habitants !

A quelques pas des burgers limousins, une carte de la Creuse est scrutée par Agathe et Alain. Ce couple de Parisiens envisage de quitter définitivement la ville pour la campagne. Le père de famille explique : "Je suis ingénieur informaticique, j'envisage de changer carrément de métier pour avoir une ferme au calme." Sa femme, fonctionnaire territoriale, veut être sûre de trouver un poste : "Les deux freins sont le travail et l'éducation, il faut qu'il y ait un collège pour nos deux enfants", confie-t-elle, les yeux brillants. "Ca donne envie, c'est un rêve qu'on a depuis longtemps mais ce n'est pas évident donc on prend le temps de regarder !"

Leur famille s'est déjà baladée dans les environs, dans le Lot ou le Cantal, mais n'a jamais mis les pieds en Creuse : "On va d'abord y passer des vacances pour voir si ça nous plaît avant de songer à déménager." Pour répondre à leurs questions, Grazielle Penot, de Creuse Tourisme : "On s'attache à essayer de les retenir, leur dire de ne pas hésiter de pousser les portes de nos agences d'attractivité."

La Creuse retrouve un stand au Salon de l'agriculture contrairement à 2022. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Attirer les touristes avec les dégustations

Ces citadins prêts à s'installer dans le Limousin sont quand même rares, admet Graziella Penot. En revanche ils sont nombreux à se renseigner pour des vacances. Isabelle participe au jeu-concours pour gagner un séjour en Corrèze : "La nourriture est bonne, la tranquillité, le calme... On se laisse guider !" Elle se promène en effet au gré des bonnes odeurs qui émanent des stands, notamment le fromage corrézien.

Sur le stand de la Creuse, le fameux gâteau Creusois a la côte : "Un bon goût de noisettes, ça donne envie d'aller en Creuse", sourit un Parisien, la bouche pleine. Un retraité ajoute en riant : "J'ai connu le gâteau creusois en faisant le tour de la Creuse à vélo l'an dernier, vous avez une jolie région, mais il faut pédaler"

La Corrèze, contrairement à la Haute-Vienne, a son propre stand au Salon de l'agriculture 2023. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Pour servir les visiteurs, l'association Le Creusois, qui regroupe des producteurs du département, a fait le déplacement à Paris. Julien Giraud, de la pâtisserie Giraud à Guéret régale la foule... et se régale : "C'est que du bonheur. Le premier jour on a dû en vendre plus de 200, c'est énorme." Beaucoup lui demandent si le Creusois se vend hors des frontières de Creuse : "On a quatre points de vente sur Paris actuellement, et on essaie de développer d'autres branches ailleurs en France, faire d'autres salons. La Creuse s'ouvre de plus en plus à la France."

Attirer les touristes par le ventre ? C'est la stratégie assumée par Graziella Penot de Creuse tourisme : "Je trouve qu'il y a plus de monde qu'il y a trois ans. On sent que l'image de la Creuse change, on sent que la Covid-19 a changé les mentalités et les attentes."

