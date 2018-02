La grande transhumance a démarré. Ce jeudi, des bêtes ont quitté l'Auvergne pour Paris. Elles vont participer au Salon International de l'Agriculture qui débute samedi. Jusqu'au 4 mars, la race Salers va tenter de séduire les parisiens et les jurés du concours général agricole.

Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ce jeudi matin, Léo, Jicky, Harmonie et les autres prennent la route de la capitale. Ces taureaux et vaches de race Salers embarquent à bord d'un énorme camion. Les opérations se déroulent sur le parking du Chapeau Rouge, à Issoire.

Une chargement XXL

Les Salers sont des bêtes pacifiques mais monter à bord du camion les enchante moyennement. Après quelques manœuvres, elles finissent par se laisser convaincre. Les veaux, plus légers, sont installés à l'étage du véhicule. Au rez-de-chaussée, il y a les adultes, parmi lesquels Harmonie, Léo ou Jicky. Une belle couche de paille leur permet de voyager confortablement. Le chauffeur du camion, Vincent, a une lourde responsabilité."C'est un peu de stress, les animaux ont une sacrée valeur. J'ai huit grosses bêtes dans le camion, ça fait dix tonnes ... c'est lourd !". Des malles sont également embarquées. Elles contiennent des brosses, des cloches, tout le nécessaire pour faire une beauté aux animaux. Le convoi doit arriver dans la soirée Porte de Versailles, et l'aventure du salon pourra alors commencer.

Fiers d'être à Paris

Pour les éleveurs, monter à Paris constitue une expérience unique. Jean-Luc Cormier, installé à Vodable, dans le Puy-de-Dôme, affiche sa fierté."J'ai une vache qui tient la route, elle a été sélectionnée". Quand il parle d'Harmonie, il est intarissable. _"Elle a 6 ans, elle est très développée. Elle est belle"__. Florence Cormier, l'épouse de Jean-Luc, et Nathan, leur petit garçon de 8 ans, sont du voyage mais eux ne resteront à Paris que quelques jours car lundi, c'est la rentrée scolaire. Nathan est très excité, il espère visiter la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ... et le salon de l'agriculture. Le petit auvergnat y croisera des jeunes parisiens moins calés que lui en élevage."Ils ont un peu peur, ils sont timides. Ils demandent si la vache donne du lait"._ Nathan saura leur répondre et il leur donnera peut-être même envie de passer des vacances en Auvergne.

Le concours de la race Salers est prévu mercredi 28 février, de 16 heures 30 à 19 heures.