Salon de l'agriculture : deux vaches d'un éleveur breton sélectionnées au concours de la race normande

France et Maures-de-Bretagne, les deux vaches normandes de Jean-Michel Arondel vont quitter le GAEC Laval Dreams situé à Amanlis en Ille-et-Vilaine pour le salon de l'agriculture à Paris. La raison ? Les deux animaux ont été sélectionnés pour tenter de remporter le concours de la race normande.

France et Maures-de-Bretagne, ce sont les deux vaches normandes de Jean-Michel Arondel, éleveur de vaches laitières à Amanlis, près de Châteaugiron en Ille-et-Vilaine. La plus grande a dix ans, l'autre à peine plus de trois ans. Dans quelques heures, les deux normandes quitteront le GAEC Laval Dreams de la famille Arondel direction le salon de l'agriculture à Paris, qui ouvre ses portes ce samedi 22 février.

Sélectionnées pour leur élégance

Pour concourir parmi leurs semblables au salon de l'agriculture 2020, les deux normandes ont été sélectionnées sur des critères esthétiques par un éleveur comme l'explique Jean-Michel Arondel :"C'est principalement sur le visuel qu'elles ont été choisies. L'élégance d'abord, puis les mensurations, il faut qu'elles soient dans les standards de cette race : assez large devant au niveau de l'épaule, une mamelle bien équilibrée et puis surtout une vache qui se déplace bien sur ses membres".

France, 10 ans, l'une des vaches normandes du GAEC Laval Dreams à Amanlis en Ille-et-Vilaine. © Radio France - Valentin Belleville

Une fois sélectionnées, les vaches sont ensuite réparties en 5 catégories, selon le nombre de veaux qu'elles ont déjà eu. France par exemple a déjà eu sept veaux, elle est donc dans la dernière catégorie, celle des vaches qui ont vêlé cinq fois et plus.

Une note visuelle et une note laitière

Lors du concours, un éleveur va noter chaque animal visuellement, c'est 50% de la note. Le reste est en fonction de la quantité de lait produit au cours de l'année, des quantités de matières grasses et de matières protéiques de chaque animal, mais aussi de sa régularité à révéler. Car pour produire du lait, il faut que la vache ait mis bas au moins une fois. Tous ces critères se retrouvent dans une note qu'on appelle la note laitière. Puis celle-ci s'ajoute à la note visuelle pour enfin donner une note de synthèse.

Une centaine de vaches laitières sont élevées dans le GAEC Laval Dreams, situé à Amanlis en Ille-et-Vilaine. © Radio France - Valentin Belleville

Pour connaître la quantité de lait produit par les concurrentes, les vaches des éleveurs sont contrôlées 11 fois par an. France par exemple produit autour de 9 000 litres chaque année. "C'est une vache qui produit plus que la moyenne des normandes qui est autour de 7 000 litres. Elle est peut-être pas très bien dans la matière grasse et dans la matière protéique, mais c'est une vache qui a une très bonne régularité à révéler", explique Jean-Michel Arondel.

Dans quelques jours Maure-de-Bretagne et France seront parmi 40 de leurs semblables pour tenter de devenir la championne des normandes. Si les chances de victoire sont minces tant la concurrence cette année est rude, Jean-Michel Arondel est déjà "très fier d'avoir deux vaches sélectionnées" au concours des normandes.