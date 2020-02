Salon de l'Agriculture : Emmanuel Macron est interpellé par des agriculteurs dès son arrivée

Emmanuel Macron est arrivé à la 57e édition du salon international de l'Agriculture à Paris ce samedi matin. Très vite, certains agriculteurs l'ont interpellé, notamment au sujet des zones d'épandage des pesticides et sur la loi Egalim.

"Le monde agricole traverse une phase difficile économiquement. Entendez la colère du monde agricole monsieur le président. Il nous faut des réponses aujourd'hui, autrement, il y aura une cassure entre vous et nous", a expliqué un agriculteur au président. "Je veux une agriculture forte", lui a répondu le président de la République.

Sur la question de la Politique agricole commune (PAC), Emmanuel Macron a précisé avoir eu "des débats très durs ces deux derniers jours" à Bruxelles où se négociait le budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027.

Sur l'interdiction du glyphosate

L'utilisation du glyphosate, puissant herbicide, doit prendre fin en France en 2021, ce qui soulève des inquiétudes du côté des agriculteurs. Le président a précisé qu'il n'y aura "pas d'interdiction sans solutions". "Ce qui m'intéresse, c'est que l'on reste sur cette sortie progressive", a précisé Emmanuel Macron, c'est-à-dire que les agriculteurs pratiquant l'agriculture de conservation des sols, pourront continuer de désherber avec un peu de glyphosate.

Sur la loi Alimentation

La loi Alimentation est également une autre source d'inquiétude pour les agriculteurs. Cette loi vise notamment à éviter la guerre des prix entre les quatre grands distributeurs en France. Car ces derniers réclament des tarifs toujours plus bas à leurs fournisseurs de l'industrie agroalimentaire.

"On entre dans la dernière semaine des négociations commerciales, on compte sur vous", apostrophe un agriculteur à propos de la loi Egalim. Emmanuel Macron s'est voulu rassurant, "on va continuer à mettre la pression sur les transformateurs et les distributeurs", en précisant que certains distributeurs "jouaient le jeu".