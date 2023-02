Salon de l'agriculture : enseignant, exploitant forestier... ces éleveurs ont un autre métier

Le Salon de l'agriculture, c'est l'occasion de découvrir des éleveurs de tous les départements, qui cumulent parfois deux métiers. Damien Dayral est exploitant forestier dans le Cantal depuis 2009. Il est à la tête d'une petite entreprise qui abat des arbres et depuis 2017 et élève 17 vaches Salers, la race d'Ovalie, la mascotte du Salon Porte de Versailles à Paris.

Un petit troupeau qui l'occupe 3h par jour, une heure et demi le matin, une heure et demi le soir. "L'emploi du temps, je le gère comme je peux. Le matin, avant d'aller à mon travail au bois, je vais soigner mes animaux. Après, je pars sur mes chantiers et le soir, en rentrant, je vais revoir mes animaux pour les soigner. Donc c'est un peu de temps. Mais quand on aime ça, ce n'est pas grave."

Comme beaucoup d'agriculteurs, Damien Dayral est un immense passionné. L'idée de démarrer un élevage ne lui est pas venue de nulle part : "J'ai toujours baigné dedans, mes grands parents étaient agriculteurs. Mes oncles sont agriculteurs. J'ai toujours aimé ça. Mon papa a travaillé dans le bois, donc j'ai suivi la filière du bois par passion aussi. Et du coup, en 2017, j'avais quelques hectares de terrain et j'ai décidé d'acheter des vaches Salers."

Six ans après avoir débuté sa carrière d'agriculteur, Damien Dayral aimerait pouvoir être éleveur de Salers à plein temps dans quelques années. Mais pour en vivre, il lui faudrait d'autres vaches et plus de terrains. Le papa aimerait pouvoir transmettre à ses enfants l'exploitation. Un des fils de Damien est déjà passionné de vaches Salers, comme son père.

Kévin Sicard, un jeune enseignant-éleveur ovin

Kévin Sicard, 24 ans, est devenu enseignant en zootechnie dans un lycée agricole de la Vienne avant de reprendre un élevage ovin. Le jeune homme compte aujourd'hui 500 brebis avec son associé sur 250 hectares à Saint-Maurice-la-Clouère et même s'il n'a plus que 6 à 7 h de cours par semaine, cette facette de sa vie professionnelle reste très importante. "Je me dis que si on arrête de transmettre, comment on peut former la future génération ? Aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Si on veut remplacer ces départs en retraite, il va falloir former des jeunes et pour faut former les jeunes, il faut bien qu'il y ait des personnes autour pour leur apprendre et transmettre leur savoir faire."