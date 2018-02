Le Pertre, France

C'est la 8è fois que la famille Poirier concourt au salon de l'agriculture. Eric Poirier est éleveur de chevaux bretons au Pertre, près de Vitré en Ille-et-Vilaine. Il a repris le flambeau de son père il y a quelques années. Cette année, il part au salon de la porte de Versailles avec Fantaisie de mars, une pouliche née justement en mars, précisément le 27 mars 2015. Elle a été sélectionnée lors du concours départemental en août dernier aux Portes du Coglais et va concourir mardi en tant que cheval de trait breton.

"Cette pouliche a une belle tête, une ligne de dos correcte, de superbes allures et elle est sympathique comme tout" explique avec enthousiasme Eric Poirier. Mais l'éleveur avoue qu'il stresse un peu car il va devoir laisser son exploitation à un associé qui a déjà beaucoup de travail et en plus "on emmène du vivant pourvu qu'il n'arrive rien, le risque zéro n'existe. Mais c'est une passion" reconnait Eric Poirier; "c'est le plaisir avant tout, mais on ne court pas après la première place, après c'est déjà bien d'aller au salon et il faut rester sportif avant tout". Eric Poirier part avec son fils Ludovic à Paris; il va retrouver les autres éleveurs bretons venus des 5 départements historiques, mais aussi des Landes et du Cantal.