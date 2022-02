Salon de l'agriculture : Hactalis, une vache bretonne, participe pour la première fois au concours

Brossée, lavée et tondue, Hactalis s'apprête à quitter Combourg, en Ille-et-Vilaine, pour rejoindre le parc des expositions à Paris pour le salon de l'agriculture. "On a aussi préparé sa petite valise, une malle en bois, où l'on met des seaux, des brosses, des licols." Cette première participation au concours, Mélodie Horvais, 32 ans, en a longtemps rêvé. Sa vache est sélectionnée dans deux catégories, dont "meilleure laitière", avec des critères très stricts : "Si elle a des bonnes pattes, des bonnes mamelles... Et si elle a bien vieilli parce qu'elle va avoir 10 ans !"

On pensera à autre chose que la traite, le prix de l'engrais et du fioul !

Cette vieille dame d'environ 850 kilos entretient une relation toute particulière avec sa propriétaire. "C'est une vache que j'ai achetée aux enchères il y a six ans. Je suis arrivée devant, j'ai flashé sur elle. Elle a toujours été bien classée. C'est une vache qui marche bien et qui nous rend heureux tous les jours." Hactalis participe au concours dimanche midi, dans la catégorie des vaches en sixième lactation, "donc elle fait partie des vaches les plus vieilles de la race normande présentes au salon".

L'exploitation de Mélodie Horvais, sa sœur et son frère, rassemble une centaine de vaches laitières, dont Hactalis. - Mélodie Horvais

"La championne habituelle depuis trois ans est absente", glisse Mélodie Horvais, qui croise les doigts pour revenir à Combourg avec la plaque du premier prix. Pour celle qui a créé le compte Instagram "@ma_vie_dagricultrice", ce salon, est l'occasion d'échanger avec les consommateurs et de retrouver des amis exploitants. "Depuis deux ans, il n'y a pas eu beaucoup de rassemblements, on ne s'est pas vraiment revus. On va beaucoup parler d'agriculture et on pensera aussi un peu à autre chose que la traite ou le prix de l'engrais et du fioul !"

Elle a repris l'exploitation familiale avec sa sœur et son frère

Dans l'exploitation familiale reprise il y a deux ans avec sa sœur de 28 ans et son frère de 27 ans, Mélanie a beaucoup de travail. Elle se contentera d'un passage éclair au salon, samedi et dimanche, pour le concours. Hactalis, elle, restera six jours sur place. "Il y a ceux qui font du foot ou de la danse, moi, c'était les concours. Ça fait 14 ans qu'on a commencé les concours aux niveaux départementaux et nationaux. C'est une passion d'emmener sa vache, puis de retrouver tous nos amis à Paris qui ont des vaches en France de la même race. C'est sympa aussi d'aller rencontrer des éleveurs d'autres régions. On va parler un peu des progrès génétiques, des taureaux, des vaches. Un peu comme des entraîneurs aux J.O., on vient chacun avec notre athlète et on espère qu'il va être meilleur que l'autre !"