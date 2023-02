Salon de l'agriculture : Haribo, cheval de trait comtois et vrai athlète terrifortain

Le Salon de l'agriculture , c'est un peu ses Jeux Olympiques à lui, son occasion de briller. Six ans à peine et déjà sous le feu des projecteurs. Haribo, un cheval de trait comtois a quitté temporairement, il y a quelques jours, la quiétude de son pré de Petitefontaine, dans le Territoire de Belfort, pour les allées bruyantes d'un hall d'exposition de Porte de Versailles, à Paris. L'animal a été sélectionné parmi les meilleurs pour participer au concours de la race comtoise. Ici, pas question d'esthétique, trois épreuves physiques l'attendent.

"Au salon, c'est pas le pays des bisounours"

Son propriétaire le compare d'ailleurs à un athlète : "Il a suivi la même préparation qu'un sportif de haut-niveau. On n'est pas chez les bisounours, c'est du sérieux là-bas, tout le monde y va pour gagner. Il ne faut pas arriver la fleur au fusil". Sous l'œil intransigeant de Michel, Haribo s'est donc entraîné, sans relâche, depuis presque un an, pour être prêt le jour J, accompagné de son fidèle et bienveillant meneur, le jeune Clément, 22 ans. "Il a presque plus d'expérience que moi, c'est plutôt moi qui apprends de lui", ironise-t-il.

Six jours sur sept au travail, la septième au repos, Haribo a répété les gestes qu'il devra effectuer les vendredi et samedi 3 et 4 mars, jour du concours. "Une journée, je le fais aller en extérieur, en trottine, pour le souffle, développe Clément. Un autre jour, on va plutôt le faire tirer, pour la force. Un autre encore, de la maniabilité pour la précision". Pour l'emporter, Haribo doit être complet : tantôt fort physiquement, tantôt minutieux, selon les épreuves.

La crainte de la blessure de dernière minute

Comme tout athlète, il y a donc des séances de musculation. Vous vous en doutez, il ne va pas, comme nous, soulever des poids à la salle de sport. "Sa muscu à lui, ce sont des séances de longe, cela lui étire le dos. Pour assouplir aussi les postérieurs, pour la locomotion", relate son meneur. Plus le jour J approche, plus il stresse, pensant, forcément, à la blessure de dernière minute : "C'est sûr que cela peut arriver. Ils restent des chevaux, ils passent beaucoup de temps dehors, ils pourraient se blesser, recevoir un coup de patte d'un autre". Pour autant, pas question de l'isoler, Haribo continue de côtoyer les copains. Important pour son mental d'athlète, et son moral.

Au total, ils seront 15 chevaux de race comtoise sur le concours. Haribo sera aussi accompagné d'un compère, Kriter, d'un élevage de Grosne.