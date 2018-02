Verlin, France

Le salon de l’agriculture de Paris, qui se tient jusqu’au 4 mars, c’est tous les ans l’occasion de déguster des produits du terroir et d’admirer des centaines d’animaux. Les bêtes de la ferme, évidemment, mais aussi des chiens et des chats.

400 races de chiens

Dans le pavillon 7.1 dédié aux canins et aux félins, on peut découvrir plus de 400 races et variétés de chiens, qui participent au célèbre Concours Général Agricole. Parmi les 950 chiens inscrits au concours, il y en a près de 70 qui viennent de Bourgogne-Franche-Comté. Ils ont des noms mignons voire exotiques : des Malamute de l’Alaska, Petit lévrier Italien, Teckel Standard à poil dur ou encore Epagneul King Charles.

On y croise aussi des éleveurs passionnés, comme Annie et Bernard, un couple de Verlin, près de Saint Julien du Sault. Elle était enseignante. Il était responsable de projets. Et depuis près 35 ans, ils élèvent des bergers hollandais à poils durs. Une race méconnue, qui se vend peu car leurs poils demandent un entretien : "deux fois par an, il faut les épiler. C’est-à-dire retirer leurs poils en tirant dessus. C’est une tâche qui rebute. Les clients préfèrent la variété à poils courts, plus faciles", explique l’éleveur.

Le berger hollandais à poils durs. © Radio France - Delphine Martin

Et pourtant, Bernard Pouvesle aime beaucoup ces chiens à l’allure rustique. Ils ressemblent au clochard dans la belle et le clochard. "Ce sont des chiens de berger qui sont utilisés pour la conduite de moutons, de vaches et d’autres bestiaux. Des chiens très fidèles, très proches du maître. Et puis leur look me plait, c’est un look de chien de « pas de race », qui ont le poil un peu hirsute, paraissent pas bien peignés, c’est un petit peu ce que j’aime. Et puis c’est un excellent chien de travail".

Un travail rigoureux de sélection

S'ils vont au salon de l'agriculture, c'est pour rencontrer d'autres éleveurs canins, pour parler de cette espèce qui leur tient à cœur, mais aussi pour présenter le fruit de leur travail de sélection. Un travail rigoureux pour une reproduction qui renforce et fortifie l'espèce.

Ils font ça par passion, car l’activité n’est absolument pas rentable. "_C’est une charge financière considérable_, et même quand on faisait deux ou trois portées par an, on n’équilibrait même pas. Et je pense qu’au salon de l’agriculture, une majorité d’éleveurs sont dans notre cas", note Annie Pouvesle.

Bernard et Annie élèvent aussi des Terre Neuves et de Shapendoes, une autre race de chiens de berger hollandais.