Salon de l'Agriculture : ils mettent en valeur les éleveurs et agriculteurs mayennais sur Instagram

Pour mettre en valeur les éleveurs et les agriculteurs du département, Mayenne Tourisme a innové cette année et fait appel à des instagrammeurs. Ce sont des Mayennais qui sont suivis par des milliers d'abonnés sur le réseau social Instagram.

De nombreux Mayennais et Mayennaises étaient dans les allées du Salon de l'Agriculture à Paris ce dimanche 27 février. Parmi eux se trouvaient trois instagrammeurs suivis par des milliers d'abonnés. Mayenne Tourisme a décidé d'innover cette année et de les inviter afin de faire rayonner les éleveurs et les agriculteurs mayennais ainsi que leurs produits sur le réseau social Instagram.

A eux trois, ces Mayennais cumulent 19 000 abonnés sur Instagram

Solène vit à Mayenne et est suivie par plus de 9000 abonnés sur Instagram, Damien est un photographe Lavallois et est suivi par plus de 7000 abonnés et Véronique réside à Château-Gontier-sur-Mayenne et possède deux comptes sur Instagram suivis au total par plus de 3000 abonnés.

Les trois instagrammeurs mayennais ont également mis en avant le stand du département de la Mayenne au Salon de l'Agriculture. © Radio France - Maïwenn Bordron

Ces trois instagrammeurs mayennais ont été invités par Mayenne Tourisme à passer la journée au Salon de l'Agriculture. L'idée était à la fois de faire connaître les éleveurs et agriculteurs de la Mayenne à leur public mayennais, mais pas uniquement : "Ils ont des publics qui sont parfois internationaux qui viennent de tous les pays du monde et c'était une manière de valoriser le département à travers l'image", souligne Marie Le Calonec, la directrice de Mayenne Tourisme.

Majoritairement, mes abonnés sont de la région mais ça va un peu au-delà aussi donc ça permet de promouvoir la Mayenne.

Damien, instagrammeur lavallois

Ils sont arrivés vers 10 heures ce dimanche 27 février et sont restés toute la journée à sillonner les allées du Salon. Au programme : beaucoup de pauses pour prendre des photos car les trois Mayennais publient régulièrement sur leurs comptes Instagram. "Souvent les agriculteurs, ce sont des gens qui ne savent pas forcément communiquer sur les réseaux sociaux donc je pense que c'est un plus que des instagrammeurs de la Mayenne le fassent pour eux", souligne Solène, une influenceuse originaire de Mayenne.

Au cours de la journée, ils ont photographié de nombreux animaux mayennais, comme Inox du Lac un cheval de trait, élevé à Champéon dans le Nord-Mayenne. Muni d'un appareil photo avec un gros objectif, Damien prend en photo le "tressage sur la queue et la crinière" : "Avec son pelage clair blanc gris, le tressage rouge ressort vraiment", décrit ce photographe lavallois.

Les photos publiées par ces instagrammeurs mayennais seront vues par des milliers d'abonnés sur Instagram. © Radio France - Maïwenn Bordron

Une fois publiée sur leur compte, les photos seront vues par plusieurs milliers de personnes. Pour Véronique, originaire de Château-Gontier-sur-Mayenne, c'est aussi une bonne façon de mettre en lumière le métier d'agriculteur. "Je pense que le métier d'agriculteur est méconnu ou il est sujet à critiques, donc parfois les réseaux sociaux ça permet de promouvoir des bons produits et de bons producteurs et éleveurs", affirme cette Mayennaise de 48 ans.

Mayenne Tourisme organise régulièrement des rencontre avec des instagrammeurs mayennais, il y a quelques mois c'était au Musée Robert Tatin à Cossé le Vivien.