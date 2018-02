Salon de l'Agriculture : Ismeralda en lice pour le titre de la plus belle montbéliarde

Par Caroline Felix, France Bleu Belfort-Montbéliard

Le Salon de l'Agriculture, la plus grande ferme de France, a ouvert ses portes samedi à Paris, avec près de 4.000 animaux et 620.000 visiteurs attendus en 9 jours. On compte sur Ismeralda et Hargneuse, deux vaches du Nord Franche-Comté pour briller au Concours Général Agricole.