Avant la journée de la Dordogne, ce mardi au salon de l'agriculture de Paris, une vache venue de Dordogne était à l'honneur ce lundi.

Une prim’Holstein venue de Saint Barthélémy de Bussière a participé au concours des vaches de sa race dans la catégorie 2A, deuxième lactation. Judelle des Clédières c’est son nom a défilé sur le grand ring sous les yeux de milliers de personnes.

Judelle, juste avant de rentrer sur le ring du salon de l'agriculture © Radio France - Antoine Balandra

Quelques minutes avant d’entrer sur scène, Judelle est déjà en train de se faire bichonner en coulisse. La belle prim'holstein toute de blanc vêtue paraît plutôt relax.

"Je suis en train de faire ressortir les caractères laitiers de la vache, en lui mettant de l'huile" explique Louis, jeune éleveur à Beaumont du Périgord, venu aider

L’éleveur Samuel Fontanaud tourne un peu en rond. C’est son deuxième concours du salon de l’agriculture de Pari Alors il a mis toutes les chances de son côté.

"On l'a tondue, on a fait la ligne de dos, pour la rendre la plus rectiligne possible, pour qu'elle présente bien sur le ring, pour qu'elle soit le plus belle possible pour aller danser" dit l'éleveur

Judelle part sur le ring © Radio France - Antoine Balandra

Sur le ring, l'ambiance est feutrée. Le juge venu de Suisse détaille les 13 concurrentes.

Il examine le remplissage du pis, la prestance générale, les mamelles de Judelle, sa manière de se déplacer.

Reconnaissance de la qualité d'années de travail

L'éleveur retient son souffle. Un peu de tension, car pour ces passionnés, ce moment est très important. Il donne aussi de la valeur à la vache, à l'élevage et jette un magnifique coup de projecteur sur la qualité de l'élevage.

Finalement, le juge accorde la 8e place sur 13 concurrentes à Judelle. Samuel Fontanaud l’éleveur tente de masquer une petite déception

"La vache était bien, elle est à sa place, on peut être un peu de mauvaise foi, en disant qu'on aurait pu grapiller une ou deux places" explique Samuel Fontanaud

L’éleveur périgourdin reste pourtant positif. Judelle n’a que 3 ans. Une chose est sûre, elle reviendra plus forte et plus belle.