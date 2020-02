Salon de l'agriculture : dernier toilettage pour les brebis de Patrick Deloche dans les Ardennes

Pour sa première participation au Salon de l'agriculture à Paris avec ses animaux, Patrick Deloche, éleveur ardennais, va présenter des brebis et des béliers de race Texel. L'occasion pour lui de parler aux "citadins" et de parler de sa passion pour l'élevage.

Considéré comme la plus grande ferme de France, le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes au public ce samedi 22 février à Paris. Sept éleveurs de la Marne et des Ardennes partent cette année au parc des expositions. Et parmi eux, Patrick Deloche. Sur sa Ferme du Lion d'or, à Jandun dans les Ardennes, il y a des vaches montbéliardes, des chevaux de trait ardennais mais ce sont les brebis qui se font "toiletter" pour aller à Paris.

"On est dans le standard de la race, elles ont une belle petite tête blanche avec des points noirs et le Texel a une morphologie intéressante en rendement de viande et une viande très atypique... ce sont des animaux qui se plaisent dehors et qui valorisent nos prairies", explique Patrick Deloche en plein travail.

Patrick Deloche et ses deux collègues en train de préparer les brebis. © Radio France - Sophie Constanzer

Pour les animaux c'est quand même un stress, ils vont faire 3 heures de route

Notre éleveur ardennais, passionné, amène avec lui trois brebis et deux béliers de race Texel. Et avec ses deux collègues, ils s'activent sur la ferme pour tout préparer car il y a bien une grosse logistique pour un séjour de 8 jours à Paris. "On prend ce qu'ils ont l'habitude de manger, un peu de foin et là haut à Paris on est accueillis, il y a des aliments comme de la luzerne...". Patrick Deloche a plus de 200 brebis et dans l'étable, c'est le berger Vivien qui va prendre le relais pendant le Salon :"Vivien il connaît les brebis par coeur, il va rester près d'elles pendant que certaines sont à Paris, et il va prendre soin d'elles".

Quand on vient nous poser des questions et qu'on est au milieu de la ville, on prend plaisir c'est un bol d'air aussi ! -- Patrick Deloche

Pour Patrick Deloche, l'investissement en vaut la peine. Aller à Paris, c'est faire connaître ses animaux et c'est parler de ses agneaux qui partent dans les meilleurs restaurants. "C'est un honneur aussi d'aller voir les parisiens pour leur expliquer ce qu'il se passe à la ferme parce qu'il faut savoir que certains ne peuvent pas se déplacer pour voir comment on travaille et ça nous permet de montrer ce qu'on prépare pour les chefs étoilés de restaurants", souligne l'éleveur. Et le concours pour les animaux de Patrick Deloche ce sera dimanche.

Trois brebis et deux béliers de race Texel partent à Paris. © Radio France - Sophie Constanzer

Et Patrick Deloche pourra également parler de sa conversion bio, avec ses 200 brebis, ses 80 vaches allaitantes et ses 40 chevaux de trait ardennais qui vivent sur 200 hectares de pâtures.