Vezac, France

Jean-Yves Fauste et Xavier Gombert, les deux fondateurs de la brasserie artisanale de Sarlat dont les locaux se situent à Vézac, exposent leurs bières au 55ème Salon international de l'agriculture à Paris.

500 bouteilles à Paris

Les deux brasseurs, qui ont ouvert leur entreprise il y a un an et demi, font leur première apparition dans les allées de la foire agricole. "On ne sait pas trop à quoi s'attendre", confie Jean-Yves Fauste. Pour exposer six de leurs sept bières, ils ont dépensé en tout 6.000 euros pour un stand de 9m².

Les bières fermentent dans ces fûts en inox. © Radio France - Willy Moreau

Grâce à cette venue, "on aimerait faire connaître nos bières aux parisiens et aux différents brasseurs", explique le brasseur au bonnet. Au total, 25 brasseurs de toute la France participe à cette édition du salon de l'agriculture.

La brasserie amène 750 litres de bières en pression et 400 litres embouteillés, l'équivalent de 500 bouteilles. "On espère faire un réassort", plaisante Jean-Yves Fauste.