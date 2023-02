Salon de l'agriculture : la Creuse termine première des enchères de vaches de boucherie Label rouge

Le Salon de l'agriculture commence sur des chapeaux de roue pour le GAEC Desassure , installé à Chéniers en Creuse. Sa vache Nikita, une belle Limousine de plus d'une tonne, a raflé le meilleur prix lors de la vente aux enchères de vaches de boucherie Label rouge, ce lundi 27 février.

Nikita a été vendue 9.200 euros, une somme qui représente environ le double du prix habituel d'un bovin, hors Salon, d'après son éleveur. Nikita faisait face à dix autres candidates, toutes vendues entre 7.000 et 9.000 euros. "Les acheteurs, bouchers ou restaurateurs, regardent le rendement qu'ils peuvent tirer de la bête, explique l'éleveur David Desassure. Il faut qu'elle soit garnie de morceaux nobles positionnés aux bons endroits, là où on prend les côtes, l'entrecôte et l'aloyau. Nikita était vraiment un superbe spécimen dans ce domaine."

Deux victoires en deux ans

Heureux de faire le top de la vente, il estime qu'il s'agit d'un levier de communication : "On est là pour représenter notre animal mais aussi la race limousine et plus largement le savoir-faire de la Creuse. On communique sur la manière dont on élève nos animaux, surtout à Paris où on se rend compte que les gens sont déconnectés du milieu rural."

Le GAEC Desassure avait déjà survolé les enchères l'an dernier : sa vache était alors partie à 10.000 euros. Comme en 2022, l'acheteur est local : il s'agit du restaurant L'Abattoir de Limoges. "C'est une fierté aussi car c'est un restaurant local qui cuisine de la viande locale merveilleusement bien", sourit David Desassure.