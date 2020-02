Salon de l'agriculture : 143 médailles pour les produits du Périgord

Les animaux périgourdins ont ramené des médailles à la suite de leur participation au salon de l'agriculture à Paris. Le taureau limousin Massif Rep de Saint-Cyr-les-Champagne et la vache laitière Mag Nacoby de Miallet. Cependant, la Dordogne a brillé dans d'autres catégories. Les producteurs périgourdins sont repartis avec 143 médailles lors du Concours Général Agricole qui se tenait du 22 au 25 février.

Les viticulteurs primés

La catégorie qui a raflé le plus de médailles c'est celle des vins. 95 vins périgourdins ont été médaillés. Les vins de Monbazillac ont reçu six médailles d'or. L'appellation Montravel a reçu deux médailles d'or et deux d'argent. Sur les 13 "appellations d'origine contrôlée" des vins de Bergerac, dix d'entre elles ont été primées. 200 vins périgourdins avaient été présélectionnés pour participer au concours.

Un pastis dans la liste

48 autres produits périgourdins ont été distingués au salon parisien : les foies gras, magret ou encore les huiles de noix. Parmi les spécialités moins répandues dans le département, le pastis de la distillerie du Périgord à Sarlat s'est vu médaillé d'or. Même résultat pour la bière ambrée de la brasserie "Les 2 Ours" basée à Nontron.

En 2019, la Dordogne avait décroché 150 médailles au total. Le palmarès complet est à retrouver sur le site du concours général agricole.