Salon de l'agriculture : la ferme connectée ce n'est plus de la science-fiction !

Impossible de passer à côté de ces drôles d’engins, tout droit sortis d’un film de science-fiction ! Il y a le drone Airinov qui survole les champs, le robot Oz qui désherbe les allées et la clôture connectée. Trois objectifs : être économique, écologique et simplifier la vie des agriculteurs.

Un drone au-dessus des champs

Ses ailes en polyéthylène ne pèsent qu'un kilogramme pour un mètre d'envergure. Il s'agit du drone Airinov. Depuis 2012, il survole les champs de blé et de colza. C'est dans le Poitou qu’est né, cet engin pionnier en France. Romain Faroux, son créateur, est fils de céréalier à Mauprévoir. Son drone bardé de capteurs colorimétriques sert d’abord à améliorer la productivité en envoyant indiquant à l'exploitant où mettre des engrais." On constate un gain de 70 à 100 euros par hectares, pour les agriculteurs". Aujourd’hui,c’est un succès ! 8 000 exploitants l’utilisent. Un tiers rien que dans l’ex-Poitou-Charentes.

Le robot désherbant

Le robot désherbe automatiquement à la place du maraîcher. © Radio France - Mélanie Barbotin

Les maraîchers, eux, ont leur robot à tout faire. Oz désherbe et porte jusqu'à 90 kilos de cagettes remplies de fruits et légumes. "Il possède un radar qui lui permet de savoir quand il doit changer d'allée". Petit et autonome, il est surtout utilisé dans les productions bio, car il remplace les produits phytosanitaires.

La clôture connectée

La clôture connectée alerte l'éleveur dès qu'il y a un problème. © Radio France - Mélanie Barbotin

Mais la grande révolution c'est l'arrivée des objets connectés à la ferme. Parmi eux, la station météo qui prévient de l'arrivée d'insectes sur les cultures via un simple message envoyé sur le smartphone de l'agriculteur. C'est le même principe pour la clôture connectée qui va alerter l'éleveur dès qu'elle est est cassée, ou encore la borne qui prévient de la naissance d'un veau.

Cette agriculture dite de précision n’est encore qu’à ses débuts en France, mais elle pourrait bien changer la vie et l’image du monde agricole.