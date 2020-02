Salon de l'agriculture : la gelée de foin de ces Bretons fait un carton !

Le salon de l'agriculture de Paris est toujours l'occasion de découvrir que les agriculteurs savent innover. Les visiteurs en ont eu la preuve cette année encore sur le stand de la Bretagne. Fabienne Gicquel et son mari Rémy, éleveurs de vaches depuis 25 ans à Saint-Gonnery dans le Morbihan sont venus présenter une gelée au goût plutôt particulier, voire insolite.

Une gelée ronde et fruitée

Depuis un peu plus d'un an, le couple fabrique de la gelée...de foin !"Depuis cinq ans nos vaches ne sont nourries qu'avec notre foin qui est séché sur la ferme. Il est d'une très grande qualité et un jour mon mari m'a dit que ce serait bien de mettre cette odeur en pot," raconte Fabienne. La bretonne qui fabriquait déjà des confitures avec les fruits de ses vergers s'est alors lancée dans la fabrication d'une gelée. "J'ai mis un peu de temps avant de trouver la bonne recette. Il faut bien mesurer les quantités de sucre, l'acidité sans atténuer l'odeur de foin. Aujourd'hui on a une gelée caramélisée avec un goût très rond, fruité et floral car le foin utilisé est riche en fleurs."

Rémy, le marie de Fabienne chouchoute ses vaches avec un foin d'une grande qualité. "J'ensemence une grande quantité d'herbes différentes. Ensuite il faut surveiller la météo et faire attention aux dates de récolte," explique l'agriculteur. Il faut infuser cinq grammes de foin bio pour fabriquer un pot de gelée de 100 grammes."C'est très sucré, c'est bon," confie Hélène, originaire du Nord de la France et de passage au salon. "Au début j'ai hésité mais en fait on sent peu le goût du foin. Il est en arrière-plan et c'est parfait," ajoute sa copine Sylviane.

Des restaurateurs ont adopté la gelée

La gelée du couple a été élue "produit fermer innovant" en 2019 au salon "Ooh la vache!" de Pontivy. "C'est un jury de restaurateurs qui a voté et ça fait plaisir. Ils sont curieux et intéressés par le produit. Certains proposent la gelée dans leur établissement. Ça accompagne très bien un morceau de fromage ou du foie gras." Si vous souhaitez vous aussi tester la gelée de foin, rendez-vous sur l'exploitation de Fabienne et Rémy Gicquel à Saint-Gonnery.