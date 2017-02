Salon de l'agriculture 2017 : la journée du Berry est prévue le vendredi 3 mars

Une dizaine de producteurs berrichons vont venir faire goûter leurs produits aux visiteurs du Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, le vendredi 3 mars, pour la journée spéciale Berry. Les vins de Val de Loire, les fromages et les poissons berrichons seront mis à l'honneur.

Pour la quatrième année consécutive, les Chambres d'agriculture de l'Indre et du Cher ont choisi de valoriser les produits berrichons le temps d'une journée, sur le stand de la région Centre-Val de Loire. La "Journée du Berry" a lieu le vendredi 3 mars de 9 heures à 19 heures.

Les poissons de Brenne à l'honneur

La nouveauté cette année : la Farec, la Fédération aquacole de la région Centre-Val de Loire, sera présente sur le salon, pour une présentation de la filière des poissons de Brenne. Comme l'année dernière, le chef Philippe Perrichon, du restaurant Le Saint-Jean à Drevant dans le Cher, animera des démonstrations culinaires. Plusieurs dégustations de vins sont également prévues : le domaine Charpentier viendra présenter ses vins de Reuilly.

Le Bureau interprofessionnel des vins du Centre proposera également aux visiteurs de venir goûter des vins de Sancerre, de Mennetou-Salon, de Châteaumeillant et de Pouilly-Fumé. Il y aura également des dégustations de fromages de chèvre de Valençay et de Pouligny-Saint-Pierre mais aussi de frites de carpes par la ferme auberge des Buttons parc de la Brenne, de viande d'agneau de la Brenne par Charlotte des Places et de terrines de poissons. Sans compter les traditionnelles animations autour de la lentille verte du Berry.