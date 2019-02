Salon de l'agriculture : la région Hauts-de-France, un géant de l'économie agricole et agroalimentaire

Paris, France

On ne peut pas rater les Hauts-de-France au Salon de l'agriculture cette année. Entre la vache Bleue du Nord, Imminence, égérie du Salon et l'espace imposant dédié à la région situé à l'entrée du hall "Régions de France et leurs produits", les Hauts-de-France défendent bien leur statut de troisième région agricole et agroalimentaire française (voir les chiffres-clés plus bas). Ce mardi 26 février 2019, c'est la journée des Hauts-de-France au Salon et France Bleu Nord vous fait vivre l'événement en direct avec Pascal Toth et Cécile Bidault.

Les chiffres-clés des Hauts-de-France

3e région exportatrice, 3e région productrice de céréales, 1re pour les pommes de terre (deux tiers de la production française), 1re pour les betteraves comme pour les endives (92% de la production nationale).

8 milliards de chiffre d'affaires

51.000 emplois dans l'agriculture, 100.000 en ajoutant l'agroalimentaire

2 milliards d'hectares de surface agricole soit 67% du territoire

26.000 exploitations : en 1979, c'était 66.000 (presque divisé par trois en quarante ans).

.

Invités de la matinale de France Bleu Nord ce mardi matin pour évoquer les enjeux de l'agriculture dans le Nord et le Pas-de-Calais :