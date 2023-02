Salon de l'Agriculture : la vache ligérienne Mélinda participera au concours Prim'Holstein

C'est la seule vache de la Loire sélectionnée pour le concours Prim'holstein, qui se tiendra le 27 février prochain au Salon de l'Agriculture à Paris : Mélinda, 6 ans, élevée au GAEC Cizeron à Cuzieu (Loire).

Un tuyau d'eau à la main, Anthony et Guy Cizeron nettoient ses pattes et sa belle robe noire et blanche. "Il faut qu'elle soit toute belle, alors on la bichonne, on soigne ses derniers bobos et on la lave tous les jours", sourit Anthony. Il partira avec Mélinda dès jeudi, pour les derniers préparatifs avant le concours.

Anthony et Guy bichonnent Mélinda, qui est désormais lavée tous les jours. © Radio France - Marie Martirossian

Mélinda est une habituée des concours, mais c'est la première fois qu'elle se rend au Salon de l'Agriculture. "Elle a toutes ses chances", estime Guy, "ses points forts, c'est d'abord sa féminité, elle a 6 ans et a encore un joli aspect, ses pattes, ses mamelles, son corps. Elle va briller !"

Un contexte difficile pour les agriculteurs

Le jour-J, Mélinda devra marcher en cercle "dans un ring, devant le juge", explique Anthony. Un concours qui fait oublier un temps les difficultés du quotidien, reconnaît Guy : "Être agriculteur, ça a toujours été compliqué, mais en ce moment ça l'est particulièrement. Tout augmente : l'électricité, les engrais, tout. Certains collègues décident même d'arrêter."

Guy et Anne-Marie font marcher Mélinda tous les jours pour la préparer au concours. © Radio France - Marie Martirossian

Pour l'instant, Guy et sa femme, Anne-Marie, arrivent encore à joindre les deux bouts ; ils espèrent que Mélinda leur apportera une récompense et une reconnaissance bien utiles dans le contexte actuel pour les éleveurs.