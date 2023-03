Salon de l'agriculture : la vache Mirondelle représente l'Indre pour la deuxième année consécutive

"C'est la mascotte de l'exploitation !". Dans son champ à Chavin, au sud de l'Indre, Mirondelle s'est préparée pendant plusieurs semaines à retrouver la plus grande ferme de France. Pour la deuxième année consécutive, cette vache limousine va participer au Concours général agricole ce jeudi 2 mars. L'animal concourt dans la catégorie des vaches suitées de plus de 4 ans et 8 mois.

Défiler une nouvelle fois sur le ring au Salon de l'agriculture de Paris, c'est une satisfaction pour ses deux éleveurs, Jean-François Raffin et Nicolas Ponroy. "C'est une fierté d'y aller, et surtout un travail réalisé depuis des générations pour travailler la génétique et pouvoir être sélectionné", se réjouit le plus jeune. Alors Mirondelle a été chouchoutée pour se préparer au concours. "Tous les jours, elle a son petit parcours, raconte son collègue. Elle marche sur du dur dehors. On l'a mise à part du troupeau, parce qu'elle a besoin d'un peu plus de soins que les autres".

Retrouver la porte de Versailles, un an après

"Elle a du caractère, c'est ce qui fait son charme, sourit Jean-François Raffin. Elle est très protectrice". Mirondelle va concourir avec son veau femelle baptisé Toute Belle. Les deux bovins ont quitté leur pré mardi pour monter à Paris. Direction la porte de Versailles, après plusieurs heures debout dans le camion. Là-bas, il faut gérer son stress, le bruit, les lumières, la foule... Il faudra également gérer la pression au moment d'entrer sur le ring .

"Le concours, c'est un moment donné, explique Jean-François Raffin. C'est le jour J, ça dépend de comment l'animal se comporte, de ce que le jury recherche comme critères, de la démarche de l'animal.. Et ça, on ne peut pas savoir à l'avance comment ce sera". C'est d'ailleurs ce qui avait pénalisé Mirondelle lors du concours l'an dernier . Un peu de stress ajouté à une patte qu'elle craint un peu, et elle avait terminé à la dernière place de sa catégorie.

Mirondelle et ses éleveurs, lors du Concours général agricole l'an dernier, en mars 2022 au Salon de l'agriculture à Paris. © Radio France - Emeline Ferry

"On essaie d'ajuster, mais ce n'est pas toujours évident, ça reste du vivant", précise Nicolas Ponroy. "C'est ce qui fait le charme du métier d'éleveur, ajoute son collègue. Ça fait un peu d'adrénaline au moment du concours". Il confie : "Il y a quand même moins d'appréhension que l'an dernier, on aimerait bien faire mieux bien sûr, mais dans tous les cas, ce sera une satisfaction d'y être allé".

"C'est une publicité pour le troupeau"

Être au Salon, "c'est le petit plus, c'est la cerise sur le gâteau, estime Jean-François Raffin. C'est une fierté d'y aller parce que ce n'est pas tous les ans qu'on peut faire ça. Il y aura peut-être une longue période après où on n'y remontera pas, parce qu'il faut un animal dressé, qui se comporte bien, il faut être dans les critères de la race, de finesse d'os".

C'est une opportunité dont rêvent de nombreux agriculteurs. "C'est un moment d'échange avec les collègues, ajoute-il. Et ça permet de se comparer génétiquement par rapport à d'autres troupeaux. C'est ce qui nous fait avancer, les concours nous permettent de montrer comment on travaille".