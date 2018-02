Paris, France

Une quinzaine de stands afin de mettre en valeur la gastronomie du Centre-Val de Loire, voilà l'espace réservé à notre région, et ce jusqu'à la clôture du Salon de l'agriculture, ce dimanche. Les exposants ont une idée en tête : faire découvrir leur production et gagner en visibilité pour, pourquoi pas, gagner de nouveaux marchés.

A la conquête de nouveaux marchés

Romain Denneulin et ses bouteilles de Poire d'Olivet © Radio France - Boris Loumagne

Parmi les produits exposés, on trouve pêle-mêle : les sablés de Nançay, les lentilles vertes du Berry, les cinq fromages AOP de la région, les terrines de poissons de la Loire, etc. Quinze exposants au total mais une seule entreprise venue du Loiret. C'est la quatrième année que l'entreprise Covifruit qui produit de l'eau de vie à Olivet fait le déplacement à Paris, avec en 2018, une idée en tête : "On veut faire parler de nous, explique Romain Denneulin, le responsable commercial, on souhaite développer le marché parisien donc ça nous permet de faire de la communication là-dessus." Même son de cloche du côté de ce producteur de miel, à Thivars en Eure-et-Loir. Francis Le Rat a fait le déplacement jusqu'au Salon pour "rencontrer de nouveaux vendeurs qui pourraient nous aider à nous développer".

Vente de vaches

Deux prim'Holstein de Sébastien Bonami © Radio France - Boris Loumagne

Sébastien Bonami est le seul éleveur de bovins du Loiret présent au Salon de l'agriculture. Un déplacement qui permet à cet éleveur basé à Cléry-Saint-André de "faire de la publicité pour ses vaches et pour son exploitation". Autre objectif : parvenir à vendre ses vaches : "Une année je suis venu en camion avec une vache et je suis reparti en train après avoir vendu mon animal." Cette année, Sébastien Bonami n'a vendu aucune de ses trois prim'Holstein mais il a jusqu'à ce dimanche pour le faire.