Salon de l'agriculture : le GAEC Desassure de Chéniers prêt à faire rayonner la Creuse

"Je l'aime beaucoup cette vache". David Desassure, exploitant agricole à Chéniers, n'a pas peur de montrer son affection à sa bête. Ou plutôt à ses bêtes. "Quand on est éleveur, on a forcément un lien particulier avec nos animaux. Et lorsqu'on les emmène au Salon de l'agriculture, forcément, on représente aussi quelque part notre commune, notre département".

ⓘ Publicité

Deux bovins du GAEC au salon

Le GAEC Desassure, qui compte 160 vaches limousines sur son exploitation, représente en effet à sa manière la Creuse pour ce grand Salon de l'agriculture 2023. Nikita, une de ses Limousines, va participer ce lundi 27 février à la prestigieuse vente aux enchères de vaches de boucherie Label rouge. Un concours qui avait déjà souri à David Desassure l'année dernière, avec une vente record pour une autre de ses vaches, Novice .

Le Salon de l'agriculture, David Desassure le connaît, il n'en est pas à sa première. Ce sera sa dixième participation cette année, toujours avec cette même excitation et ce même sentiment de fierté. "On a toujours des messages d'encouragement. Et puis tout ce qui fait parler de la Creuse, tout ce qui marche, il faut le porter".

loading

Après la vente aux enchères de lundi, le GAEC Desassure n'en aura pas encore fini avec les tapis rouges du salon. Rafiot, un taureau de 26 mois, est inscrit dans la catégorie jeune mâle de plus de 19 mois et de moins de deux ans et sept mois. Le concours se déroulera ce jeudi 2 mars.