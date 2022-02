Salon de l'agriculture : le Pays basque sera bien représenté à Paris

Après deux ans sans, le Salon de l'agriculture fait son retour du samedi 26 février au dimanche 6 mars. La dernière édition en mars 2020 avait dû être écourtée déjà à cause de la pandémie, et l'édition 2021 n'avait tout bonnement pas eu lieu. Le département des Pyrénées Atlantiques sera bien présent avec un stand spécifique et une journée dédiée mardi 1er mars.

Jean Delatour Ventura récupère la laine chez les éleveurs de brebis pour les valoriser et en faire du rembourage © Radio France - Anthony Michel

À ce stand, le département a voulu mettre en avant l'innovation dans l'agriculture. On y trouvera par exemple l'entreprise "Lean connected" qui propose des colliers connectés pour brebis en transhumance, mais aussi par exemple l'entreprise Tokilia qui valorise la laine de brebis locale pour en faire du rembourrage.

Par ailleurs, de nombreux éleveurs et producteurs seront présents sur place pour le concours du Salon de l'agriculture. En provenance des Pyrénées Atlantiques, 88 entreprises agricoles et transformateurs présenteront 328 produits en compétition dans dix catégorie du concours.

Oscar a été sélectionné et fait partie des 40 taureaux retenus dans sa catégorie © Radio France - Anthony Michel

De nombreux animaux seront aussi en compétition à Paris. Parmi eux, Oscar, le taureau de Olivier Ausqui qui montera pour la première fois au Salon de l'agriculture depuis Behasque-Lapiste. Oscar, âgé de trois ans, et qui pèse 1,3 tonnes fait partie des 40 sélectionnés dans sa catégorie. Il saura si oui ou non il remportera la médaille d'or la semaine prochaine.