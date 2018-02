Paris, France

Derrière son bureau, le téléphone n'arrête pas de sonner. Le temps presse. Il faut régler les derniers détails, avant l'ouverture de la vente aux enchères ce lundi après-midi. Une vente qui revêt une certaine importance. "On peut aller jusqu'à des sommes .... astronomiques, ce n'est peut-être pas le terme, mais un cochon peut se vendre facilement 2.000 euros aux enchères", estime Mickaël Delanotte, de la Coopérative du Cul Noir.

Un montant loin de celui consacré aux bovins. Mais les éleveurs de porc cul noir seront tout de même bien représentés au salon, Porte de Versailles. Du 24 février au 4 mars, 3 truies accompagnées de leurs porcelets, et 4 porcs charcutiers, ont fait le voyage depuis le Limousin.

Le signe d'une filière en bonne santé, en Limousin. "Ici, il y a du potentiel économique. Aujourd'hui, les agriculteurs ont de vrais ateliers de diversification du porc cul noir. Pour la Coopérative, la production est passée de 0 en 2014, à plus d'un millier de porcs cette année", sourit Mickaël Delanotte.

Une formidable vitrine

Le Salon de l'agriculture est "une formidable vitrine", dont les éleveurs peuvent difficilement se passer. "C'est l'occasion de rencontrer nos clients parisiens, d'inviter des gens à venir voir concrètement sur notre stand, à quoi ressemble le cochon cul noir", ajoute-t-il.

A la fin du salon porte de Versailles, les cartes de visites s'empilent. Histoire de conquérir de nouveaux marchés. "On cible aujourd'hui les grandes agglomérations, Bordeaux, Toulouse, et puis bien sûr Paris. Il y a là-bas un pouvoir d'achat qui est plus important que par chez nous", conclut-il.