Salon de l'Agriculture, le président de le FNSEA44 dit sa colère et ses doutes

Alors que s'ouvre samedi, à Paris, le 57ème Salon International de l'Agriculture, le président de la FNSEA 44 fait part de sa colère face aux attaques de plus en plus fréquentes subies par les agriculteurs. 'Il faut garder le moral parce que c'est notre carburant" dit Mickaël Trichet, qui se dit "en colère et dubitatif". Pour le président de la FNSEA44, ''l'agriculture est remise en question sous toutes ses formes, avec parfois des actes assez violents à l'encontre des producteurs". Pour Mickaël Trichet "il y a des choses qui sont déformées, cristallisées. Je suis dubitatif parce que je me demande où on nous emmène , nous les agriculteurs et agricultrices français".

Emmanuel Macron dit vouloir "protéger les agriculteurs"

Le président Emmanuel Macron, qui inaugurera le Salon de l'Agriculture samedi, affirme dans une interview accordée, jeudi, à la presse quotidienne régionale qu'il "ne tolèrerai(t) aucune violence à l'encontre des agriculteurs". Pour le président de la République, "Il faut à la fois protéger les agriculteurs contre les stigmatisations dont ils sont l'objet et réussir la transformation du modèle agricole". "J'entends, mais je ne m'appuierai que sur les faits" commente Mickaël Trichet, le président de la FNSEA 44 .