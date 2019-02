Salon de l'agriculture : le président Emmanuel Macron reçoit des fromages normands

Paris, France

Le 56ème Salon de l’agriculture s’est ouvert ce samedi 23 février 2019 au parc des expositions de Paris, et la Normandie y a forcément une place de choix. La région est on le rappelle première productrice de fromages au lait de vache, de beurre et de crème ou encore de pommes à cidre.

En ce qui concerne la vache de race normande, ce sont les éleveurs de l’Orne qui sont mis à l’honneur cette année. Le président Emmanuel Macron est même venu leur dire quelques mots, alors qu'il visitait les différents stands.

Appellation d'origine protégée

« Nous représentons les élevages de l'Orne. Les vaches ici font des camembert AOP de Normandie. _On se bat pour défendre notre région, nos valeur_s », témoigne Sylvain Quellier, dirigeant de l’exploitation laitière des prairies normandes, au Château-d'Almenêches, au cœur de l'Orne. Il l’interpelle sur l’appellation d’origine protégée, l’AOP. Ce signe officiel garantit l’origine géographique des produits et une fabrication dans le respect des pratiques traditionnelles.

« On arrive à vendre mieux en s’organisant, en transformant soi-même, par le circuit court, par ceux qui font le choix du bio, ou par des marques qui permettent, comme AOP et AOC, de valoriser les produits», lui répond Emmanuel Macron.

Un neufchâtel, un livarot, un pont-l’évêque et un camembert offerts

Une animatrice, Camille Normand, profite que le président soit sur le stand de la race normande pour lui offrir un coffret des quatre fromages AOP de Normandie : un neufchâtel, un livarot, un pont-l’évêque et un camembert. Des fromages faits avec du lait de vaches de races normandes.

« On compte sur vous pour soutenir ce genre de filières qui sont l’avenir de l’agriculture française. Et le beurre et la crème d’Isigny aussi, faut pas les oublier », sourit la bien nommée Camille Normand. « _Je viens des Hauts-de-France, répond le Président. Une région où, comme en Normandie, on mange le fromage avec du beurre._»