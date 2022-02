Salon de l'agriculture : le programme des animations sur le stand de la Bretagne

Cette édition 2022 du salon de l'agriculture est celle des retrouvailles après une édition 2021 annulée à cause de la crise sanitaire. Comme chaque année, la Bretagne sera largement représentée, notamment sur le stand de la région dans le hall 3 sur le stand G.006, dès ce samedi matin et jusqu'au 6 mars prochain. Vos France Bleu de Bretagne seront en direct du salon ce mercredi 2 mars pour une matinée spéciale entre 9 heures et midi.

Un jeu vidéo dans une exploitation porcine bretonne

Connaissez-vous la bière au cidre ? Une erreur de service lors du dernier salon de l'agriculture est à l'origine de cette découverte, sur le stand de la Maison du cidre du Hézo, au sud de Vannes dans le Morbihan. Mélangeant l'amertume de la bière avec la douceur du cidre, la "C&B" sera officiellement lancée au même endroit, deux ans après. Parmi les innovations bretonnes, on retrouvera également l'huile de colza torréfié d'Olivier Robert, au sud de Rennes, un jeu vidéo pour prendre les commandes d'une exploitation porcine bretonne ou encore de la spiruline en smoothie, développée par Mathieu Fourneau, entre Lorient et Auray.

Les algues à l'honneur, dans l'assiette ou dans les élevages

Les algues bretonnes seront au cœur de ce 58ème salon de l'agriculture, avec l'association "Merci les algues", présente dans le hall 4, au stand 4D125. Plusieurs marques exposeront leurs déclinaisons d'algues. Zalg, à Vannes dans le Morbihan, propose des dés d'algues à cuire à la poêle, l'enseigne rennaise OnamiFoods fera goûter des nuggets aux algues. Vous pourrez également découvrir les glaces à base de fibres d'algues des Fermiers sablés, situés à Guilliers, au nord de Ploërmel. Et si vous n'êtes pas prêt(e) à vous mettre aux algues, sachez que les ostréiculteurs de la région ouvriront des huîtres toute la semaine. Enfin, chaque jour à 17 heures, la criée du salon proposera une vente de poissons au profit de la SNSM.

Découvrez le programme complet du stand Bretagne au salon de l'agriculture

Samedi 26 et dimanche 27 février

Découvrez l’huile de colza torréfié d’Olivier Robert, producteur primé au concours régional « produit fermier innovant »

Les algues et ses vertus : samedi, Régine Quéva vous fait partager sa passion. Dimanche, Mathieu Fourneau, producteur de spiruline vous fait déguster en smoothie cet aliment santé

Tous les secrets de fabrication de l’andouille et du saucisson avec Pierre-Jean Mellin et Olivier Robert, producteurs du réseau « Bienvenue à la Ferme »

Tentez votre chance : des séjours & activités à la ferme à gagner avec Bienvenue à la Ferme Bretagne

Découvrez le dessert lacté au lait de chèvre Flambiket de Cathy Dousselin, prix coup de coeur du concours régional « produit fermier innovant » (dimanche)

Lundi 28 février

Jeux & quizz avec l’IGP « Blé Noir de Bretagne », filière et signe de qualité.

Découvrez le dessert lacté au lait de chèvre Flambiket de Cathy Dousselin, prix coup de cœur du concours régional « produit fermier innovant »

Dégustez, en smoothie, la spiruline avec Mathieu Fourneau, producteur de cet aliment santé

Mardi 1er mars

Ateliers enfants « coquillages, algues & animaux du bord de mer » avec la guide Mélanie Chouan

Jeux & quizz avec l’IGP « Blé Noir de Bretagne », filière et signe de qualité

Agroécologie : prenez les commandes d’une exploitation porcine bretonne avec le jeu vidéo 3D «roots of tomorrow», développé par la start-up Gamabilis

Mercredi 2 mars : Journée officielle de la Bretagne

Anna Casazza vous fait découvrir son fromage de chèvre Le Druide , 1er prix au concours régional « produit fermier innovant »

Ateliers enfants « coquillages, algues & animaux du bord de mer » avec la guide Mélanie Chouan

Découvrez l’hydromel, boisson emblématique de la Bretagne, avec Stéphane Mordeles, producteur médaillé

Jeudi 3 mars

À l’honneur tout au long de la journée, l’AOP « Oignon de Roscoff »

Fermez les yeux et partez sur le littoral breton ! Leilani Misajon de la Maison du littoral vous crée une bulle marine dans l’effervescence du salon à l’aide de boîtes à toucher et à écoute

Vendredi 4 mars

En Bretagne, les agriculteurs & les filières s’engagent contre le gaspillage ! Dons, glanage… découvrez en quizz les initiatives bretonnes pour réduire le gaspillage alimentaire avec l’association SOLAAL

Fermez les yeux et partez sur le littoral breton ! Leilani Misajon de la Maison du littoral vous crée une bulle marine dans l’effervescence du salon à l’aide de boîtes à toucher et à écouter

Samedi 5 et dimanche 6 mars

Mickaël Junot, producteur, vous fait découvrir son chouchen pontivyen, primé au concours régional « produit fermier innovant »

Et si le gaspillage alimentaire n’existait plus ? Avec Bienvenue à la Ferme, testez vos connaissances et ajustez vos gestes en participant aux défis « chasse au gaspillage alimentaire »

Fermez les yeux et partez sur le littoral breton ! Leilani Misajon de la Maison du littoral vous crée une bulle marine dans l’effervescence du salon à l’aide de boîtes à toucher et à écouter

Le programme est disponible en ligne, avec un plan du stand Bretagne.