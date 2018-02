Arnac-la-Poste, France

Sur son exploitation agricole, Christophe Huberson accélère la cadence. Le temps de bichonner une dernière fois ses trois bovins, avant de prendre la route. Direction Paris et le salon de l'agriculture.

Une vente aux enchères a lieu ce lundi. Une de ses vaches sera mise en vente. Une fierté qui demande beaucoup de préparation. "On l'a tondu, au niveau de l'encolure, de la queue, et les oreilles. Après, chaque éleveur a son petit truc, sa façon de faire. Il faut qu'elle soit la plus belle possible", explique l'éleveur bovin, sans pour autant dévoiler ses secrets.

Top départ

Un bovin, âgé de sept ans, qui est sur la route depuis ce vendredi matin. Le convoi est parti de l'exploitation agricole (GAEC Camus-Huberson-Roch). Ils ont quitté le froid limousin pour rejoindre le froid parisien. Direction Porte de Versailles.

Une affaire de famille depuis trois générations : "Mon grand-père a donné le virus à mes parents, à moi. Mes cousins ont aussi suivi. Aujourd'hui, trois élevages de la même famille, sont présents au salon de l'agriculture avec des animaux, ça doit être un fait un peu rare quand même".

Le convoi est parti de l'exploitation agricole (GAEC Camus-Huberson-Roch). Ils ont quitté le froid limousin pour rejoindre le froid parisien. © Radio France - Nicolas Tarrade

Une véritable fierté qui demande un travail acharné sur toute l'année. Au final, l'objectif est simple : "Produire un maximum de qualité, et surtout montrer aux consommateurs qu'aujourd'hui, on sait produire de la qualité".

Il est le premier à le reconnaître. Le salon de l'agriculture est sa vitrine. "Quand on monte au salon, on est des ambassadeurs, pour défendre tous nos collègues agriculteurs", estime-t-il. Les ventes réalisées au cours du salon sont seulement un "plus". "J'ai une vache aux enchères cette année. Mais diluée avec les autres de l'exploitation, ça représente un faible pourcentage, très faible même, ça représente 1% ! Mais c'est vrai, c'est une petite valorisation qui aujourd'hui nous aide un peu financièrement", conclut-il.

Le salon de l'agriculture a lieu du 24 février au 4 mars.