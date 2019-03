Salon de l'agriculture : des médailles aux Béarnais, un coup de pouce ?

Les producteurs béarnais ont décroché une dizaine de médailles d'or, distribuées la semaine dernière durant le Salon de l'agriculture à Paris, mais aussi de très nombreuses médailles d'argent et de bronze. Au total sur le département, 86 produits ont été primés.

Un coup de pub indéniable

Dans la catégorie vins, le Domaine du Cinquau a décroché pour son Jurançon deux médailles d'or, après les trois raflées l'an dernier. « Dès que c'est annoncé, cela a un impact, explique Pierre Saubot, le propriétaire du domaine. J'était au moment des résultats sur un salon à Strasbourg pour vendre mes vins, et immédiatement la clientèle nous a demandé ce vin médaillé ». Des médailles et des récompenses qui ont tendance à se multiplier, même si Pierre Saubot note que le concours agricole, basé sur une dégustation anonymisée demeure un des plus prestigieux et des plus reconnus. Et donc les clients suivent : « À partir du moment où les gens goûtent les vins médaillés, il sont déjà bien disposés ! Il y a forcément un côté subjectif donc tout ce qui est communication préalable à la dégustation prépare le palais du client dégustateur » sourit Pierre Saubot.

Même point de vue pour Hélène et Pierre Garrocq. Ils sont producteurs de fromages de brebis à Sainte-Colome et ont décroché cette année une médaille de bronze pour leur petite tommette fermière pur brebis. Une récompense qu'ils n'avaient pas pu avoir l'an dernier puisque leurs fromages s'étaient perdus sur la route du salon. Hélène Garrocq a noté la différence : « Sur les marchés notamment, les gens nous ont posé des questions, pour savoir pourquoi l'an dernier nos fromages n'étaient pas au salon ou n'avaient pas la médaille. On a tendance à dire que ces médailles ne sont regardées que de loin, mais au quotidien on voit bien que cela amène un petit quelque chose ».

[SIA2019] Des dégustations de jus de fruits de production artisanale et de confitures pour cet avant-dernier jour au Salon de l’agriculture ! #le64#SIA2019pic.twitter.com/1MIo4pHsiu — Pyrénées-Atlantiques (@departement64) March 2, 2019

La liste de tous les médaillés est disponible en suivant ce lien