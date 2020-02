INFOGRAPHIE - Salon de l'Agriculture : les chiffres clefs de l'édition 2020 qui s'ouvre ce samedi

Le Salon de l'Agriculture s'ouvre ce samedi 22 février et se refermera le dimanche 1er mars 2020 au Parc des exposition de la porte de Versailles, à Paris. Cette 57e édition devrait attirer plus de 600.000 visiteurs. Retrouvez tous les chiffres clefs.

"L'agriculture vous tend les bras". Le thème du 57e Salon International de l'Agriculture, qui ouvre ses portes samedi, à Paris, porte de Versailles, jusqu'au 1er mars (9h à 19h), illustre le besoin de réconciliation du monde agricole avec le public, mais aussi le besoin de bras.

L'agriculture et l'agroalimentaire en France recrutent: selon la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, 70.000 postes sont non pourvus dans ce secteur.

Plus de 600.000 visiteurs attendus

Le salon de l'agriculture en chiffres, c'est d'abord 1.400 éleveurs, 2.675 animaux, 372 races, plus de 1.000 exposants et 22.000 échantillons de produits dont 16.000 vins en compétition au concours général agricole.

Les animaux participeront au traditionnel Concours général agricole, qui fête cette année son 150e anniversaire. Huit espèces seront en lice : bovins, ovins, porcins, caprins, équins, asins (ânes), chiens et chats. Autres espèces présentes dans les allés, les volailles et lapins, et quelques animaux d'élevages du monde, parmi lesquels chameaux, dromadaires, et chèvres de Somalie. En tout, pas moins de 372 races seront représentées.

Quelque 40.000 litres de lait de vaches produits sur le salon seront récoltés en quatre fois par la laiterie Saint-Denis-de-l'Hôtel, de la région d'Orléans. Parmi les autres "productions" du salon, environ 680 tonnes de fumier, dont 250 seront retraitées pour produire du biogaz.

Entre 620.000 à 650.000 visiteurs sont attendus au parc des Expositions. L'an passé, le salon de l'agriculture avait attiré très exactement 633.213 visiteurs, selon les organisateurs.

Parmi les quelques évolutions de ce salon, le nouveau hall 6, qui accueillera les chevaux, déjà présents lors des éditions précédentes. Sur son toit sera installée une ferme urbaine dont l'ouverture est prévue pour le printemps prochain.

Autre nouveauté, un espace agrandi pour présenter les produits biosourcés, afin de montrer que "l'agriculture n'est pas seulement un secteur à vocation alimentaire, que ce soit pour les hommes ou les animaux, mais aussi un secteur qui peut produire des objets du quotidien", selon la directrice du SIA, Valérie Le Roy.

