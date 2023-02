Salon de l'agriculture : les éleveurs de Loire-Atlantique et Vendée défendent leur bout de gras

En six ans, la France a perdu 830.000 vaches, soit 10 % des élevages. Notre région des Pays de la Loire n'échappe par à cette tendance : chaque année, 200 élevages disparaissent. En cause : la dureté du métier, la difficulté d'obtenir une juste rémunération du travail, mais aussi une lassitude face aux attaques qu'ils jugent "incessantes" et au "bashing" des antiviandes.

Sur France Bleu Loire Océan, Mickaël Trichet, éleveur et responsable de la FNSEA 44 et de la FRSEA en appelle aux élus locaux. "Quand on impose, dans les cantines des écoles, des menus végétariens, on instrumentalise la consommation du produit carné, on fait du bourrage de crânes", déplore-t-il, alors que dans le même temps, selon lui, "au lieu de valoriser la production locale, au nom du pouvoir d'achat, on importe de la viande produite dans d'autres pays avec des principes de production qu'on ne veut pas".

Même discours du côté d'Alain Bernier qui préside la Chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique qui rappelle que "notre département est un département d'élevage, nous avons 70.000 ha de zone humide avec également de nombreuses entreprises de l'agroalimentaire, des laiteries, des abattoirs, des milliers d'emplois à la clé qu'il faut préserver."

"Les vaches ce n'est pas seulement pour la balade du dimanche et prendre quelques photos avec les enfants"

Lui-même éleveur de vaches allaitantes à Missillac, Alain Bernier dénonce le double discours des élus locaux. "On a des élus qui nous disent qu'ils veulent absolument conserver de l'élevage sur leurs communes rurales, conserver des prairies, de l'herbe, mais ce sont les mêmes qui imposent des repas végétariens dans les cantines" accuse-t-il.

"Nos élevages n'ont rien à voir avec les exploitations américaines ou argentines, nous produisons de manière raisonnée de la viande de qualité. Évidemment, nous ne demandons pas aux français de manger de la viande rouge trois fois par jour, mais il faut continuer à consommer nos productions locales, pour maintenir l'activité économique, mais aussi préserver nos beaux paysages" argumente-t-il encore, avant de conclure : "Les vaches, il ne faut pas que ce soit seulement pour la ballade du dimanche et prendre quelques photos avec les enfants."

Ces éleveurs iront défendre leur activité au salon de l'agriculture cette semaine à Paris.