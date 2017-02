Salon de l’Agriculture : les éleveurs mayennais espèrent des retombées économiques

Les milliers d’éleveurs et d’animaux présents au Salon de l’Agriculture vont plier bagage dimanche soir. De nombreux mayennais ont fait le déplacement avec, en ligne de mire, la perspective de nouer des contacts avec des acheteurs potentiels.

Cette année encore, il a pas mal de mayennais Porte de Versailles : des éleveurs de vaches, de moutons et de chevaux venus participer à des concours et présenter leurs bêtes au public. Ils repartiront de Paris avec des souvenirs plein la tête et (pour certains) de jolies récompenses à accrocher à la maison. Mais pour les agriculteurs Mayennais, le Salon de l’Agriculture, ce n’est pas que du folklore…

Un rendez-vous très attendu

Il aurait de quoi être un peu blasé : depuis 17 ans, Didier Foubert vient de Bazougers avec ses moutons Bleus du Maine pour participer au Salon de l’Agriculture. Il a remporté des dizaines de récompenses : l’attrait de la nouveauté est donc passé. Mais l’éleveur ne raterait le salon pour rien au monde : chaque année, il est approché par des acheteurs potentiels. Il a notamment eu des contacts pour un de ses béliers primé lundi : "Je pense qu'il partira à l'étranger. En Belgique, en Angleterre... On va voir, je ne sais pas encore. Je ne suis pas pressé de le vendre ! C'est difficile de calculer les retombées exactes et le nombre d'agneaux vendu après tout pour chaque reproducteur primé. Mais durant le Salon, c'est vrai qu'il m'arrive de vendre une 20aine d'agnelles, comme ça, à des clients rencontrés ici."

Didier Foubert, éleveur de Bleus du Maine à Bazougers a déjà eu des contacts pendant le salon © Radio France - Claudia

Les éleveurs mayennais de percherons présents au Salon de l'Agriculture attendent aussi des retombées économiques. Ces chevaux de trait sont très demandés dans les Pays de l’Est, aux Etats-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud, au Maroc… Et même en Chine, depuis quelques temps ! Ce qui ne surprend pas beaucoup Evelyne Léon. Cette mayennaise anime le concours du percheron, cette année, au Salon. Et pour elle, c'est bien plus qu'un rendez-vous bucolique : "On parle souvent du luxe à la Française, mais la génétique animale française a très bonne réputation aussi. Nous, les éleveurs, on est un peu vénérés par les étrangers qui se se disent "waouw, ce style à la française, c'est quelque chose d'incroyable !" Il a quelques temps, l'élevage de ma famille a été contacté par des québecois qui travaillaient des percherons. La salon, ça sert à ça : se créer des contacts, échanger sur le coup ou plus tard lors de concours."

Ce mardi, une quarantaine de délégations internationales étaient déjà passées par le club affaires du Salon de l’Agriculture.