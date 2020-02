Salon de l'Agriculture : les landais mis à l'écart... pour leur plus grand bonheur !

Le Salon de l'Agriculture débute ce samedi, à Paris, et l'association "Chez les landais" sera mise à l'écart. Les organisateurs ont pris cette décision, car les autres exposants s'étaient plaints du bruit, l'an dernier. Et c'est une excellente nouvelle pour l'association !

Leur sens de la fête avait marqué le Salon de l'Agriculture, l'an dernier, mais certains exposants l'avaient très mal vécu. Cette année, l'association "Chez les landais" sera mise à l'écart, dans un coin de la halle 3, au parc des expositions de la Porte de Versailles... et les producteurs locaux en sont très contents !

"Pour nous, c'est super ! On va avoir un plus grand espace, et on va pouvoir faire la fête, dans le respect de nos voisins. On ne bloquera pas les allées et on ne gênera personne", s'enthousiasme Gilles Pecastaing, membre de cette association de producteurs locaux. "On n'est pas des sauvages ! On va montrer que nous sommes des gens joyeux, que nous avons des traditions fortes, des valeurs culinaires, de terroir."

Un espace de 120 mètres carré

Les producteurs landais vont bénéficier d'un espace de 120 mètres carré, avec un restaurant de 120 couverts, pour faire déguster les spécialités locales, et beaucoup d'animations sont prévues : des défilés de bandas, des chanteurs, des tables rondes, mais aussi un jeu inspiré d'Intervilles... sans vachette !

"On a une piscine remplie de carottes, des décors, des tonneaux, et à la place des vachettes, on mettra peut-être des licornes", s'amuse Gilles Pecastaing. "Et le fait d'être un peu à l'écart, c'est justement un avantage, ça va nous permettre de créer des événements."

150.000 euros d'investissement

Pour l'association, cette présence au Salon de l'Agriculture représente un investissement de 150.000 euros, sans aide publique, mais avec la participation de leurs partenaires privés à hauteur de 40.000 euros. C'est un budget proche de celui de l'an dernier.

"Sur place, on amène 5.000 litres de bières, deux palettes de vin, et beaucoup de nourriture, de la viande, des légumes... On a le sentiment d'être des ambassadeurs de l'agriculture landaise, dit Gilles Pecastaing. On montre une image positive de notre territoire, de nos traditions, et on espère que ça permettra d'attirer des touristes dans les Landes."