Salon de l'Agriculture : les oléiculteurs corses en retrait

Annulé à cause de la Covid l'an passé, le Salon de l'Agriculture est de retour, cette année. Ce sera du 26 février au 6 mars prochains, à Paris, Porte de Versailles. Avec passe vaccinal obligatoire et une délégation corse d'une cinquantaine de personnes. Parmi elles, un seul représentant de la filière oléicole.

Une production divisée par quatre

À l’origine de cette sous-représentation : la mauvaise récolte de l'an passé liée notamment à l'épisode de sécheresse de l'été dernier mais pas que comme l'explique Joseph Rioli, producteur d’huile d’olive à Prunete : « Cette année, on a eu une très mauvaise campagne, on a produit même pas 1/4 de ce que l'on avait produit l'année dernière et on n'aura pas beaucoup d'huile à vendre. C'est simple, moi, je n'exploite pas d'olivier, mais mes clients, il y a 2 ans on a fait 600 tonnes d'olives, cette année on en a fait 150. On aura des stocks pour vendre chez nous et peut être que _ça ne suffira même pas pour faire la saison estivale_. C'est naturel, c'est un phénomène d'alternance, donc l'arbre se repose un peu et le fait que par exemple dans certains endroits comme en Balagne ou dans le Sud avec la sècheresse qu'on a eu, les arbres n'ont pas donné donc c'est pour ça aussi que je ne fais pas le déplacement. »