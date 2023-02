Salon de l'Agriculture : les vaches de la race Montbéliarde mises à l'honneur

Le salon de l'agriculture s'est habillé aux couleurs de la Franche-Comté, ce dimanche, pour la deuxième journée d'ouverture, grâce au concours des vaches de la race Montbéliarde. Sur 47 bêtes présentées, 22 sont Franc-Comtoises (8 du Doubs, 7 de Haute-Saône et 6 du Jura et 1 du T.de Belfort). Les principaux titres ont été attribués à des éleveurs franc-comtois.

"Naf Naf" du GAEC Martin Des Prises basé à Mancenans-Lizerne a remporté le prix de la plus belle mamelle adulte, "Réel" du GAEC des Orchidées, de la même commune, celui de la plus belle mamelle jeune. Les deux championnes adultes et jeunes sont : Lili du GAEC Buchin (39) et Pervanche de l'EARL Talon (90).

Forcément, après la remise des prix, l'émotion était à son comble pour Julien Martin, propriétaire de "Naf Naf". "C'est la consécration d'une année de travail [...] on est pas habitués à pleurer, mais j'ai quand même lâché un petite larme, ça prend aux tripes", confie-t-il des étoiles dans les yeux.

4 heures de concours et encore plus de préparation

Les Montbéliardes ont été bichonnées jusqu'au dernier moment notamment avec de la nourriture forte en fibre pour donner une belle apparence à la mamelle. Puis ensuite en ayant la queue coiffée, la mamelle huilée pour qu'elle soit brillante et surtout elles ont reçu des coups de bombes de peinture pour cacher les petites imperfections. "C'est comme un coup de maquillage", s'amuse Flavien qui s'occupe de la jeune "Pâquerette".

Pâquerette se fait brosser la queue avant le concours. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Les vaches se sont succédées sur le ring principal du hall 1 du salon de l'agriculture devant plusieurs centaines de spectateurs. Beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs franc-comtois sont venus soutenir leurs collègues et amis. Ce sont d'ailleurs nos locaux (particulièrement ceux du Haut-Doubs) qui ont mis le plus d'ambiance en donnant de la voix à chaque fois que le nom d'un département était cité.

Certains ont brandi des pancartes, des banderoles pour soutenir leurs vaches et éleveurs favoris. "Au-delà du concours, on était déjà là avec nos copains, samedi, pour les déstresser et les soutenir" déclare, Guillaume, agriculteur du Val de Morteau.

