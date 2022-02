Philippe Marchand et Emilien Mondher ne sont ni propriétaire des murs, ni du terrain de la ferme du Gros-Chêne à Betton, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine). La location permet à ces deux exploitants d'envisager, déjà, la fin de leur aventure, dans dix ans.

Salon de l'agriculture : ces Bretons ont loué une ferme pour s'installer plus facilement

Emilien Mondher et Philippe Marchand ont vingt ans d'écart. Leur projet est né d'un déjeuner de travail il y a trois ans.

"On a commencé par une date de fin", s'amuse Philippe Marchand. Cette date, en 2033, correspond à la fin du bail de la ferme du Gros-Chêne, à Betton, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine). L'agriculteur, avec son associé Emilien Mondher, ne sont pas propriétaires mais locataires. "C'est un investissement beaucoup moins élevé. Ça nous a permis de nous installer et de ne pas être surendetté, c'était donc un soulagement pour moi", explique-t-il, dans une allée du salon de l'agriculture à Paris.

Deux générations, deux reconversions

"C'est dans l'air du temps, les gens n'ont plus forcément envie de rester pendant 40 ans dans la même exploitation", ajoute Philippe Marchand. Après une carrière en tant que commercial, il a entamé une reconversion en 2019. "Emilien a 20 ans de moins que moi. J'ai 50 ans et lui, 30 ans. Donc ça permet un certain équilibre." Les deux exploitants agricoles se sont rencontrés dans leur ancienne vie, lorsqu'ils travaillaient tous les deux dans le para-agricole.

"On s'est rendu compte que notre projet pouvait fonctionner ensemble." Dans dix ans, Philippe Marchand sera à la retraite. Son associé aura la liberté de changer de ferme. Mais d'ici là, ils n'excluent pas d'agrandir leur équipe pour se diversifier. Pour le moment, la ferme du Gros-Chêne produit de la viande (vache et porc) ainsi que du lait. Tous les produits sont bio, vendus à la ferme et en Biocoop.

Panne sèche pour le bio, mais pas pour les produits locaux

Mais depuis l'année dernière, le marché du bio connaît une panne, avec 3 % de ventes en moins. "On voit que les grands points de vente en bio ont un petit peu de mal à vendre depuis fin 2021", constate Philippe Marchand. Les confinements avaient pourtant boosté la filière. "Aujourd'hui, les gens ont quand même repris le travail et ont moins de temps pour venir à la ferme", analyse le Breton.

La souveraineté alimentaire est importante, il faut trouver un juste milieu.

Mais il est compliqué d'identifier les autres facteurs de cette tendance. "Est-ce parce que le pouvoir d'achat a diminué ? Est-ce que les gens préfèrent mettre plus d'argent ailleurs que dans le bio? Je ne sais pas trop."

Une chose est sûre : l'envie de proximité est toujours présente, "surtout avec les temps qui courent, avec la guerre en Ukraine et le blé qui est en train de flamber. La souveraineté alimentaire, c'est très important, donc il faut peut-être un juste milieu entre tout ça !", propose Philippe Marchand, qui constate une demande constante pour les produits locaux. Il espère désormais un geste politique pour sauver le soldat bio, et rappelle que le consommateur peut agir à son échelle.